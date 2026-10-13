GAC AION UT Cross: design italiano, 400 km di autonomia e vocazione outdoor

PARIGI - GAC amplia la propria offerta elettrica europea con la nuova AION UT Cross, crossover compatto presentato in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Derivata dalla AION UT, la novità del costruttore cinese punta a combinare dimensioni adatte alla mobilità urbana, maggiore versatilità nell’utilizzo quotidiano e un’estetica ispirata al mondo dei Suv. Un progetto sviluppato dal centro GAC Advanced Design di Milano, che conferma il ruolo delle competenze italiane nella strategia di espansione del marchio in Europa.

La AION UT Cross mantiene le proporzioni della compatta da cui deriva, lunga 4,27 metri, ma introduce una serie di modifiche estetiche e funzionali che ne accentuano la personalità da crossover. Il frontale è caratterizzato da inserti dedicati, mentre le protezioni in plastica nera sui passaruota e nella parte inferiore della carrozzeria sottolineano la vocazione più fuoristradistica. A completare il pacchetto ci sono il tetto a contrasto, le barre portatutto nere, gli inserti argentati sui paraurti e nuovi cerchi in lega abbinati a pneumatici più larghi.

L'assetto è stato rialzato di circa 20 millimetri rispetto alla AION UT, con un'altezza da terra di 147 millimetri. Una soluzione che permette di affrontare con maggiore tranquillità dossi, fondi irregolari e strade bianche, pur senza trasformare la vettura in un fuoristrada vero e proprio. Anche la taratura delle sospensioni è stata studiata per le condizioni stradali europee, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra comfort e precisione di guida.

L'ambiente interno riprende l'impostazione tecnologica della AION UT, con una plancia dominata da due schermi digitali. Il sistema di infotainment utilizza il processore Qualcomm 8155 e dispone di un display centrale da 14,6 pollici, affiancato da una strumentazione digitale da 8,88 pollici.

La dotazione comprende Apple CarPlay e Android Auto. Da remoto è possibile intervenire sulla climatizzazione, controllare lo stato della ricarica e gestire alcune funzioni di accesso al veicolo. La nuova AION UT Cross conserva il passo di 2,75 metri della versione standard, una misura che favorisce lo sfruttamento dello spazio interno e l'abitabilità per i passeggeri.

Il bagagliaio raggiunge una capacità di 440 litri, inoltre a bordo sono presenti ben 24 vani portaoggetti, mentre le barre sul tetto consentono di trasportare attrezzature sportive, bagagli aggiuntivi o accessori dedicati alle attività all'aperto. Una delle soluzioni più particolari riguarda i sedili anteriori, reclinabili fino a creare una superficie pressoché piatta. Questa configurazione può essere sfruttata per organizzare una pausa durante un viaggio o per predisporre una sistemazione temporanea in modalità campeggio.

La parte tecnica riprende l'impostazione della AION UT che utilizza una batteria da 60 kWh, abbinata a un sistema di trazione completamente elettrico. Per questa versione GAC dichiara un'autonomia massima di 400 chilometri nel ciclo combinato WLTP, contro i 430 chilometri della compatta standard. La differenza è riconducibile alle modifiche aerodinamiche, all'assetto rialzato e agli pneumatici più larghi, tutti elementi che possono incidere sui consumi.

La batteria appartiene alla famiglia tecnologica Magazine, utilizzata dal costruttore per le proprie vetture elettriche e sviluppata con particolare attenzione alla sicurezza. Per quanto riguarda la ricarica, il costruttore indica un tempo di 24 minuti per passare dal 30% all'80% della capacità della batteria utilizzando una colonnina rapida in corrente continua. La struttura della carrozzeria impiega acciaio ad alta resistenza per il 71% della scocca.

La presentazione parigina rappresenta un passaggio importante nel percorso europeo di GAC. La AION UT Cross è infatti uno dei modelli con cui il gruppo vuole rafforzare la propria presenza nel continente, affiancando alla gamma esistente una proposta caratterizzata da una maggiore personalità stilistica. Il debutto commerciale è previsto nella seconda metà del 2027, mentre prezzi, allestimenti e specifiche definitive per i singoli mercati non sono ancora stati comunicati. Ricordiamo, infine, che in Italia il marchio è importato e distribuito da ATFlow, società del Gruppo Autotorino.