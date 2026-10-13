Geely, a Parigi debutta la Monjaro EM-i. In mostra E2, E5 e Starray, anteprima per l'all-terrain Project KO11

Geely amplia la propria offensiva sul mercato europeo con una gamma che comprende nuove auto elettriche, suv ibridi plug-in e un'inedita concept destinata ad anticipare i futuri sviluppi del marchio. Allo stand del Salone dell'Auto di Parigi, aperto al pubblico da oggi fino al 18 ottobre, la casa automobilistica cinese presenta la nuova Monjaro EM-i, la Starray EM-i, le elettriche E2 ed E5 e la Project KO11, SUV all-terrain che arriverà in Europa alla fine del 2027. Tra le principali novità i riflettori del salone parigino sono puntati sulla Geely Monjaro EM-i, presentata in anteprima europea.

Il suv ibrido plug-in adotta il sistema EM-i Super Hybrid e sarà disponibile nelle versioni Max a trazione anteriore e Ultra a trazione integrale. Quest'ultima sviluppa una potenza combinata fino a 246 kW e una coppia massima di 667 Nm, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. La batteria da 29,8 kWh consente un'autonomia in modalità elettrica fino a 116 km nel ciclo WLTP, mentre quella complessiva raggiunge 922 km.

La ricarica rapida in corrente continua arriva a 78 kW. Tra le dotazioni figurano sospensioni a controllo elettronico, sistemi di assistenza alla guida e un abitacolo con display centrale da 15,4 pollici. Il bagagliaio ha una capacità di 633 litri, ampliabile fino a 2.183 litri. Accanto alla Monjaro debutta la Starray EM-i, altro suv ibrido plug-in basato sul sistema Super Hybrid. Proposto negli allestimenti Pro+ e Max+, dispone di una batteria da 29,8 kWh e offre fino a 136 km di autonomia elettrica e 1.055 km complessivi secondo il ciclo WLTP. La ricarica in corrente continua raggiunge 60 kW.

Il vano bagagli passa da 528 a 2.065 litri con i sedili posteriori abbattuti. Il modello integra inoltre le funzioni Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Vehicle, che permettono di alimentare dispositivi esterni o altri veicoli con una potenza fino a 6,6 kW. I prezzi partono da 35.900 euro per la Pro+ e da 38.900 euro per la Max+. La nuova Geely E2 punta invece sul segmento delle utilitarie elettriche con un prezzo d'ingresso di 20.900 euro. Lunga 4,13 metri, è disponibile negli allestimenti Pro, Max e Ultra.

La versione d'accesso monta una batteria da 35,35 kWh e un motore da 60 kW, per un'autonomia di 252 km nel ciclo WLTP. Le varianti Max e Ultra adottano una batteria da 47,14 kWh e un motore da 85 kW, con un'autonomia fino a 345 km. La ricarica rapida consente di passare dal 30 all'80% in circa 25 minuti. La vettura ha ottenuto cinque stelle Euro Ncap secondo il protocollo 2026 ed è dotata di sette airbag. Il bagagliaio posteriore offre 375 litri, che diventano 1.320 abbattendo i sedili, a cui si aggiunge un vano anteriore da 70 litri. I prezzi sono di 20.900 euro per la Pro, 22.900 per la Max e 24.900 per la Ultra.

Al Salone è presente anche la Geely E5, suv completamente elettrico che assume questa denominazione al posto della precedente EX5 in seguito all'introduzione delle nuove batterie. Disponibile negli allestimenti Pro+ e Max+, offre un'autonomia dichiarata fino a 475 km nel ciclo WLTP e supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW, con tempi di circa 20 minuti per passare dal 30 all'80% della batteria. L'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,9 secondi. La dotazione comprende pompa di calore, schermo centrale da 15,4 pollici, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici e telecamera a 360 gradi.

La capacità del bagagliaio è di 461 litri, ampliabile fino a 1.877 litri. I prezzi partono da 39.900 euro per la Pro+ e da 42.900 euro per la Max+. Anche la E5 ha ottenuto cinque stelle nei test Euro Ncap. La sorpresa dello stand è la Project KO11, suv all-terrain di nuova generazione presentato al termine della conferenza stampa della marca. Il prototipo abbina dimensioni importanti e caratteristiche fuoristradistiche a un sistema ibrido plug-in e a tecnologie dedicate alla guida sui fondi più impegnativi. Le specifiche tecniche complete e il nome commerciale definitivo non sono stati ancora comunicato, ma Geely ha annunciato l'arrivo del modello in Europa entro la fine del 2027.