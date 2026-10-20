Geely e Zeekr, a Parigi il design incontra la tecnologia: nuova sfida cinese al mercato europeo

Stile, tecnologia e una particolare attenzione a ciò che cercano gli automobilisti. Geely e Zeekr si sono presentate al Salone dell'Auto di Parigi con due personalità differenti, ma una visione comune: proporre automobili capaci di conquistare il pubblico europeo attraverso il design, la qualità e soluzioni tecnologiche pensate per rendere più semplice e piacevole la vita a bordo. Non soltanto potenza, autonomia o schermi sempre più grandi. Al centro del lavoro dei progettisti c'è anche la volontà di comprendere le abitudini di chi guida, le esigenze delle famiglie, il comfort richiesto durante i viaggi e l'importanza di un'automobile che sappia essere pratica senza rinunciare all'eleganza.

Un approccio emerso anche dalle parole del management Geely, che a Parigi ha sottolineato il ruolo del design e soprattutto la necessità di ascoltare il cliente. Un principio apparentemente semplice, ma decisivo in un mercato europeo nel quale gusti, abitudini e aspettative possono cambiare sensibilmente da un Paese all'altro.Alle spalle dei due marchi c'è una realtà industriale di dimensioni internazionali. Il Gruppo Geely comprende infatti Geely Auto, Geely Galaxy, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, LEVC, Radar/Riddara, Farizon e Livan, con partecipazioni e strutture societarie differenti. A questi si aggiunge smart, sviluppata attraverso una joint venture paritetica con Mercedes-Benz. Un insieme di marchi che permette al gruppo di operare in segmenti molto diversi, dalle automobili compatte ai modelli di lusso, dalle sportive ai veicoli commerciali. Ma al Salone parigino sono state soprattutto Geely e Zeekr a raccontare due modi distinti di interpretare il futuro dell'automobile.

Geely, il design parte dalle esigenze quotidiane. Per Geely il mercato europeo rappresenta un terreno importante sul quale costruire una gamma capace di rispondere a esigenze differenti. La proposta comprende modelli elettrici e ibridi plug-in, con una particolare attenzione al rapporto tra tecnologia, comfort e praticità. A Parigi il marchio ha mostrato la compatta elettrica E2, pensata per la mobilità urbana, il SUV a batteria E5 e le due proposte ibride plug-in Starray EM-i e Monjaro EM-i. Quattro automobili differenti per dimensioni e caratteristiche, ma accomunate da una ricerca stilistica che privilegia linee pulite, proporzioni equilibrate e abitacoli progettati per essere funzionali. Il design assume così un ruolo che va oltre l'aspetto estetico. Significa studiare l'accessibilità dell'abitacolo, la disposizione dei comandi, la visibilità e la facilità con cui si utilizzano i sistemi digitali. Sono dettagli che incidono direttamente sulla qualità dell'esperienza quotidiana e che spesso diventano più importanti di una lunga lista di accessori. La scelta di proporre motorizzazioni differenti risponde alla stessa logica. L'elettrico può rappresentare una soluzione interessante per chi dispone di infrastrutture di ricarica adeguate, mentre l'ibrido plug-in offre una possibilità alternativa a chi desidera utilizzare la componente elettrica senza rinunciare alla flessibilità del motore termico nei viaggi più lunghi. Tra le novità presentate anche Project KO11, un grande SUV ibrido plug-in orientato al fuoristrada e alle prestazioni, che amplia ulteriormente gli orizzonti del marchio. Il suo arrivo in Europa è previsto per la fine del 2027.

Zeekr, un'altra interpretazione del premium. Se Geely punta a costruire un'offerta ampia e diversificata, Zeekr si concentra sul segmento premium. Il marchio ha scelto il Salone di Parigi per presentare nuova 9X, grande SUV di lusso che abbina una motorizzazione Super Hybrid da 897 cavalli a un abitacolo a sei posti particolarmente curato. Legno nordico lucidato a mano, pelle Nappa, dettagli in cristallo e un impianto audio Naim da 32 altoparlanti raccontano una ricerca dell'eleganza che guarda anche alla tradizione del design scandinavo. La tecnologia accompagna questa impostazione, con un'architettura a 900 volt, sistemi digitali evoluti e una dotazione dedicata al comfort dei passeggeri. Il prezzo italiano parte da 122.610 euro, con le prime consegne previste per gennaio 2027. Accanto all'ammiraglia, nuova Zeekr 7X rappresenta l'evoluzione del SUV elettrico più venduto del marchio in Europa. Il modello raggiunge una potenza massima di 680 cavalli e un'autonomia dichiarata fino a 627 chilometri, introducendo anche nuovi sistemi di assistenza alla guida sviluppati con Bosch. Sul fronte dello stile, invece, 7GT e 001 Sport Edition mostrano una personalità differente. Due interpretazioni della carrozzeria shooting brake, capaci di coniugare linee sportive, prestazioni elevate e versatilità. La 7GT, progettata e sviluppata a Göteborg, recupera il carattere delle grandi Gran Turismo europee, mentre la 001 Sport Edition accentua il lato dinamico attraverso dettagli specifici e una produzione limitata a 250 esemplari per il mercato europeo.

La crescita europea e l'importanza del cliente. Geely e Zeekr cercano di costruire il proprio rapporto con il pubblico. Due marchi con posizionamenti diversi, ma accomunati dalla volontà di utilizzare le competenze tecnologiche e industriali del gruppo per sviluppare automobili adatte alle esigenze locali. Per Geely significa proporre modelli accessibili a una platea più ampia, con differenti possibilità di alimentazione. Per Zeekr vuol dire confrontarsi con i costruttori premium, puntando su materiali, prestazioni, design e dotazioni. Da una parte automobili pensate per accompagnare la mobilità quotidiana con stile ed eleganza, dall'altra modelli che cercano di aggiungere un'esperienza più raffinata, senza perdere di vista la funzionalità.