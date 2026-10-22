Geely Starray EM-i, l'ibrido plug-in che viaggia in elettrico per 136 km e non teme le lunghe distanze

Viaggiare in elettrico tutti i giorni senza dover necessariamente rinunciare alla comodità di un motore a benzina quando si parte per le vacanze o si affrontano lunghe trasferte. È una delle formule più interessanti dell'attuale mercato automobilistico, soprattutto per chi vorrebbe avvicinarsi alla mobilità elettrica ma non è ancora pronto a cambiare completamente le proprie abitudini. Geely ha scelto di puntare proprio su questa soluzione con Starray EM-i, il SUV ibrido plug-in protagonista al Salone dell'Auto di Parigi, che abbina un'autonomia elettrica fino a 136 chilometri a una percorrenza complessiva dichiarata di 1.055 chilometri. Numeri che raccontano bene la personalità della vettura, pensata per un utilizzo quotidiano prevalentemente elettrico, ma capace di affrontare senza particolari complicazioni anche i viaggi più lunghi. La Starray si inserisce così in una fascia di mercato particolarmente importante per l'Europa, quella dei SUV familiari, dove spazio, praticità e costi di gestione hanno spesso un peso maggiore delle prestazioni pure.

Per Geely rappresenta anche un ulteriore passo nel percorso di crescita sul mercato europeo. Il gruppo cinese, che comprende marchi come Volvo, Zeekr e Lynk & Co, sta ampliando la propria presenza con una gamma articolata, nella quale l'elettrico convive con sistemi ibridi sempre più evoluti. Starray EM-i interpreta questa strategia con una proposta concreta, rivolta a chi cerca un'automobile moderna, tecnologica e versatile, senza rinunciare al piacere di viaggiare.

Un SUV che punta sulla versatilità. Starray EM-i nasce intorno a un concetto piuttosto semplice: un'automobile deve adattarsi alle esigenze di chi la utilizza, non costringere il proprietario a organizzare la propria vita intorno alle caratteristiche della vettura. Un principio che assume particolare importanza quando si parla di elettrificazione. Per molti automobilisti, infatti, la possibilità di percorrere ogni giorno decine di chilometri senza consumare benzina rappresenta un vantaggio concreto. Ma altrettanto importante resta la libertà di affrontare un viaggio improvviso o una lunga trasferta senza dipendere esclusivamente dalla disponibilità delle colonnine di ricarica.

Starray cerca di mettere insieme queste due esigenze attraverso il sistema EM-i Super Hybrid, sviluppato da Geely per gestire in maniera efficiente l'interazione tra motore elettrico, batteria e propulsore a benzina. Il risultato è un SUV che privilegia la fluidità di marcia e la flessibilità di utilizzo, due qualità particolarmente apprezzate da chi percorre molti chilometri durante l'anno e utilizza la stessa automobile per il lavoro, la famiglia e il tempo libero.

Fino a 136 chilometri in elettrico, l'ibrido cambia abitudini. Il cuore di Starray EM-i è il sistema ibrido plug-in di Geely, proposto nelle versioni Pro+ e Max+, entrambe equipaggiate con una batteria al litio-ferro-fosfato da 29,8 kWh. Una capacità importante per un'automobile ibrida ricaricabile, che permette di raggiungere fino a 136 chilometri di autonomia in modalità esclusivamente elettrica secondo il ciclo WLTP. È un dato che merita attenzione perché consente, almeno sulla carta, di affrontare gran parte degli spostamenti quotidiani senza utilizzare il motore termico.

Il tragitto casa-ufficio, gli accompagnamenti a scuola, la spesa e gli impegni della giornata possono essere gestiti sfruttando la sola energia elettrica, naturalmente a condizione di ricaricare regolarmente la batteria. Quando invece il percorso si allunga, interviene il motore a benzina, che permette di continuare a viaggiare senza modificare le proprie abitudini. L'autonomia complessiva dichiarata arriva fino a 1.055 chilometri nel ciclo WLTP, un valore che rende Starray particolarmente interessante per chi affronta frequentemente trasferte autostradali.

La ricarica in corrente continua raggiunge una potenza massima di 60 kW, una caratteristica utile per recuperare energia anche durante le soste lungo il percorso. Naturalmente, come per tutte le ibride plug-in, il vantaggio economico e ambientale dipende molto dall'utilizzo effettivo. Chi dispone di una ricarica domestica o aziendale e percorre quotidianamente distanze compatibili con l'autonomia elettrica può sfruttare al meglio questa tecnologia. Chi viaggia spesso con la batteria scarica deve invece considerare consumi e costi di esercizio differenti. È proprio questa possibilità di scegliere come utilizzare l'energia a rappresentare uno degli aspetti più interessanti di Starray.

Spazio e praticità, una vera automobile di famiglia. Accanto alla motorizzazione, Geely ha dedicato particolare attenzione alla funzionalità dell'abitacolo e alla capacità di carico. Il bagagliaio offre 528 litri nella configurazione standard, un volume adeguato alle esigenze di una famiglia e sufficiente per ospitare valigie, borse e attrezzature per il tempo libero. Abbattendo il divano posteriore, la capacità cresce fino a 2.065 litri, trasformando il SUV in un'automobile adatta anche al trasporto di oggetti particolarmente ingombranti. Una versatilità che conserva un valore importante, offrendo uno spazio facilmente sfruttabile, accompagnato da soluzioni tecnologiche pensate per semplificare le attività quotidiane.

Tra queste figurano le funzioni Vehicle-to-Load e Vehicle-to-Vehicle, che permettono di utilizzare l'energia accumulata nella batteria per alimentare dispositivi esterni oppure trasferirla a un altro veicolo elettrico compatibile. La potenza disponibile arriva fino a 6,6 kW, un valore che consente di collegare diverse apparecchiature elettriche. Una soluzione utile durante un viaggio, una giornata all'aperto o in situazioni nelle quali non è disponibile una normale presa di corrente. È un esempio di come la tecnologia elettrica possa offrire vantaggi che vanno oltre la semplice propulsione.

Comfort e tecnologia, il viaggio diventa più piacevole. Starray EM-i dedica ampio spazio anche al benessere degli occupanti, con dotazioni che diventano particolarmente ricche nella versione Max+. Qui troviamo i sedili anteriori riscaldati e ventilati, con funzione massaggio, il divano posteriore riscaldato e un tetto panoramico scorrevole che contribuisce a rendere l'abitacolo più luminoso. Il portellone a comando elettrico facilita le operazioni di carico, mentre l'illuminazione ambientale, regolabile attraverso 256 tonalità, permette di personalizzare l'atmosfera interna. Non manca l'Head-Up Display, che proietta le informazioni principali nel campo visivo del conducente, riducendo la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada.

Particolarmente curato anche l'impianto audio Flyme Sound, con 16 altoparlanti, pensato per offrire un ascolto di qualità a tutti i passeggeri. Una dotazione che testimonia la volontà di Geely di portare nel segmento dei SUV familiari soluzioni generalmente associate a vetture di categoria superiore. Ma il comfort non si misura soltanto attraverso il numero di accessori disponibili. Conta soprattutto la facilità con cui questi sistemi possono essere utilizzati, la qualità dei sedili, la posizione di guida e la capacità dell'automobile di rendere meno faticosi gli spostamenti quotidiani. Aspetti sui quali il costruttore cinese sta concentrando una parte importante del proprio lavoro di sviluppo, con particolare attenzione alle aspettative degli automobilisti europei.

Sicurezza e assistenza alla guida. Anche la sicurezza occupa un posto importante nella progettazione di Starray EM-i. La dotazione comprende sette airbag e numerosi sistemi elettronici di assistenza, tra cui il cruise control adattivo, il mantenimento attivo della corsia, il monitoraggio dell'angolo cieco e l'assistente attivo al cambio di corsia. Dispositivi che intervengono per aiutare il conducente nelle situazioni più impegnative, soprattutto durante i lunghi viaggi autostradali o nel traffico intenso.

La telecamera a 360 gradi, accompagnata dalla funzione Ground View, permette inoltre di controllare l'ambiente circostante e visualizzare virtualmente la zona sotto la vettura, facilitando le manovre negli spazi ristretti. Una funzione particolarmente utile per un SUV, dove la posizione di guida rialzata offre una buona visibilità generale ma può rendere meno immediata la percezione degli ostacoli più vicini alla carrozzeria. L'insieme di questi sistemi contribuisce a rendere la guida più rilassata, pur lasciando naturalmente al conducente la responsabilità del controllo del veicolo.

Due allestimenti e prezzi da 35.900 euro. La gamma italiana di Geely Starray EM-i è articolata su due versioni, Pro+ e Max+, entrambe dotate della batteria da 29,8 kWh. La Pro+ parte da 35.900 euro e propone la formula ibrida plug-in con le principali dotazioni dedicate alla sicurezza, alla connettività e al comfort. La Max+ sale a 38.900 euro e aggiunge gli equipaggiamenti più raffinati, dai sedili con massaggio al tetto panoramico, fino all'impianto audio a 16 altoparlanti e all'Head-Up Display. Una differenza di 3.000 euro che permette di scegliere tra un'impostazione più essenziale e una versione particolarmente completa, senza modificare le caratteristiche fondamentali del sistema di propulsione. Il prezzo colloca Starray in una fascia competitiva del mercato dei SUV ibridi plug-in, dove il confronto non riguarda soltanto il costo d'acquisto, ma anche autonomia elettrica, capacità della batteria, dotazioni e possibilità di ricarica.

Geely guarda all'Europa con una gamma sempre più completa. Starray si inserisce nel programma di espansione europea di Geely, presente in Italia dal luglio 2025 attraverso Jameel Motors Italia e si rivolge a chi desidera avvicinarsi alla guida elettrica senza rinunciare alla flessibilità di un'automobile tradizionale. Un SUV spazioso, ben equipaggiato, con un'autonomia elettrica sufficiente per molti spostamenti quotidiani e la possibilità di affrontare lunghi viaggi senza particolari preoccupazioni.