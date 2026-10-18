Hyundai-Kia in prima linea: immagine vincente. Il gruppo coreano mostra i frutti di una credibilità costruita nel tempo

PARIGI - C’era chi voleva mostrare al mondo lo stato dell’arte raggiunto di recente dalla propria industria automobilistica e chi, come i costruttori coreani, era presente al Salone di Parigi 2026 per mostrare i frutti di una credibilità costruita nel tempo. Sono firmate Hyundai alcune tra le novità più importanti presentate alla kermesse parigina, ad alimentazione tradizionale, elettrica o elettrificata. Riflettori puntati sull’anteprima della quinta generazione di Hyundai Tucson, aggiornata con un design più moderno, sofisticato ed arricchito nel nuovo allestimento N Line con cerchi da 20” e doppio terminale di scarico a vista. Maggiore sportività anche dentro l’abitacolo, nei sedili con profilatura più marcata e rivestiti di pelle scamosciata con inserti rossi, come nella pedaliera è in metallo.

Confermata la strumentazione digitale da 12,3” affiancata dal monitor centrale da 17”, così come i 695 litri di capacità del bagagliaio e l’ampio spazio generale dedicato agli occupanti. Conferme anche per la gamma motori, che include il benzina da 150 cv, la stessa unità in versione mild hybrid, oltre al full hybrid da 245 cv a trazione anteriore o integrale. La gamma sarà integrata tra qualche mese con un powertrain full hybrid da 292 cv, anch’esso disponibile con trazione anteriore o integrale. Aumenta di una quindicina di Km la percorrenza in elettrico della Tucson Phev da 288 cv, grazie alla nuova batteria da batteria da 17,1 kWh che sostituisce la precedente da 13,8 kWh.

Al fianco della Tucson, anteprima mondiale per la nuova generazione della più compatta Bayon. Abbandona le forme da crossover compatto per indossare l’abito da Suv tradizionale lungo 4,25 metri, largo 1,81 metri con un passo di 2,60 metri. L’altezza raggiunge circa 1,57 metri, a seconda della configurazione. La gamma motori dovrebbe rinunciare alla versione Gpl per confermare le unità a benzina da 90 e 115 CV, da affiancare fianco alla top di gamma full hybrid attesa nel 2027. Non stanno certo a guardare i cugini di Kia Motors, a Parigi per l’anteprima europea della nuova Seltos Full-Hybrid (HEV).

Si tratta della prima Kia ad essere dotata del sistema di trazione integrale e-AWD, che consente una distribuzione precisa della coppia, una migliore aderenza su tutti i fondi e una maggiore stabilità. Il modello amplia ulteriormente l’offerta di veicoli ibridi Kia in Europa, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia accanto a modelli come Sportage e Niro. Senza considerare la presenza in forza della gamma elettrica, con cinque GT dal piglio sportivo: EV3 GT, EV4 GT ed EV5 GT.