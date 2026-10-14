Hyundai, Martinet: «Software e digitalizzazione, la sfida è ridurre i costi. Architetture elettroniche semplificate»

La digitalizzazione dell'auto passa anche dalla riduzione dei costi, attraverso architetture elettroniche più semplici e un minor numero di cablaggi. È questa una delle sfide su cui Hyundai sta lavorando in vista dei prossimi anni, puntando sui veicoli definiti dal software (Software-Defined Vehicle, SDV) e sulle tecnologie connesse. Lo ha spiegato Xavier Martinet, ceo di Hyundai Motor Europe, nel corso di una roundtable nello stand della casa coreana al Salone dell'Auto di Parigi.

«Quando parliamo di Software-Defined Vehicle, molte persone insistono sulla possibilità di aggiornare la macchina e aggiungere nuove funzioni attraverso il software. Il primo vantaggio, però, è abbassare i costi», ha affermato Martinet, sottolineando come una piattaforma elettronica semplificata, con meno cavi, possa offrire benefici significativi. Il gruppo sta lavorando a queste soluzioni e prevede di approfondire il tema in occasione di un evento dedicato nel 2027. La strategia tecnologica di Hyundai comprende anche robotica, esoscheletri e guida autonoma.

A Parigi la casa coreana mostra la collaborazione con Waymo per lo sviluppo della guida autonoma, il robot Spot e gli esoscheletri Hyundai X-ble Shoulder, progettati per ridurre l'affaticamento fisico dei lavoratori e già utilizzati negli stabilimenti del gruppo. Sullo stand trova spazio anche la partnership con la Champions League, di cui Hyundai è sponsor, nell'ambito delle iniziative volte a rafforzare la visibilità del marchio in Europa. «Il gruppo è molto più grande e articolato di quanto le persone pensino», ha osservato Martinet, ricordando che Hyundai Motor Group comprende circa 70 aziende e opera in diversi ambiti della filiera industriale, dalla produzione dell'acciaio alle tecnologie per la mobilità.

Un'integrazione che, secondo il manager, consente di gestire con maggiore flessibilità gli approvvigionamenti e di affrontare le difficoltà del mercato. Sul fronte commerciale, Hyundai punta a consolidare la propria presenza in Europa attraverso una gamma capace di rispondere a esigenze e mercati differenti. La quota delle auto elettriche si attesta attualmente intorno al 22-23% a livello europeo, con percentuali che raggiungono il 25-30% in Francia, Germania e Regno Unito. Ciò significa che il 70-75% della domanda resta rivolto a vetture non completamente elettriche, una quota che in alcuni Paesi arriva al 95%.

«L'Europa non è un mercato uniforme e vogliamo essere in grado di rispondere a tutti i clienti», ha spiegato Martinet, sottolineando l'importanza di poter investire su più tecnologie di propulsione grazie alle dimensioni globali del gruppo, che vende oltre 7 milioni di veicoli all'anno attraverso Hyundai Motor Group. Il manager ha escluso che la concentrazione dei recenti lanci elettrici rappresenti un cambio di strategia. Negli ultimi 18 mesi Hyundai ha introdotto Inster, Ioniq 9, Ioniq 6 e Ioniq 3, ma la successione delle novità sarebbe legata ai tempi di sviluppo dei modelli e alla ripresa degli investimenti dopo il Covid.

La presentazione a Parigi della nuova Tucson e della Bayon rinnovata conferma la volontà di offrire alternative anche ai clienti che non scelgono l'elettrico. Parlando poi di mercato, nei primi otto mesi dell'anno le vendite Hyundai hanno registrato una flessione del 12%. «L'obiettivo è tornare a un livello più in linea con quello che abbiamo raggiunto in passato», ha spiegato, indicando nella nuova gamma uno degli strumenti per recuperare terreno.

Nella prima parte del 2027 è previsto anche l'arrivo di una nuova vettura non elettrica del segmento B. La sfida riguarda anche la concorrenza dei costruttori cinesi. Secondo Martinet, Hyundai può oggi contare su argomenti diversi rispetto al passato, quando il prezzo e la garanzia rappresentavano i principali elementi distintivi. «Oggi i clienti ci scelgono per il design e la tecnologia», ha spiegato, evidenziando la necessità di mantenere una differenza di prezzo sostenibile e giustificata dai contenuti offerti.