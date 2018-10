Mercedes GLE, a Parigi arriva la nuova generazione. Un salto tecnologico nei motori e nel sistema multimediale

PARIGI – La nuova Mercedes Gle è il Suv che la casa di Stoccarda produrrà a Tuscalosa, negli Stati Uniti. Il modello era e rimane imponente, anche se in questa nuova interpretazione è più “aggraziato” e più aerodinamico. E, naturalmente, più spazioso: il passo guadagna 8 centimetri rispetto a prima e sfiora i 3 metri. Ne beneficiano i passeggeri, principalmente della seconda fila, ma anche della terza: il costruttore tedesco ha infatti annunciato la disponibilità a richiesta dei due sedili aggiuntivi, una “concessione” inedita. Anche per i bagagli ci sarà più posto: la capacità del vano varia tra gli 825 ed i 2.055 litri.

Con il Suv con la Stella arriva sul mercato una esclusiva assoluta, cioè le sospensioni pneumatiche collegate al sistema elettrico da 48 Volt che consente una regolazione mirata di molle e ammortizzatori per ciascuna ruota. Si tratta di una soluzione che, informa Mercedes, consentirà di bilanciare rollio, beccheggio e imbardata. Un sistema per palati raffinati e riservato ad automobilisti e passeggeri del segmento premium che permette di abbassare la coda dell'auto fino a 4 centimetri. Che però non è la sola novità tecnologica della nuova Gle.

Il costruttore ha ufficializzato anche la presenza del sistema di assistenza in coda attivo che riconosce gli ingorghi ed assiste chi sta al volante fino a 60 km/h anche nell'individuazione di eventuali vie di fuga e della funzione di svolta dell'assistenza alla frenata attiva. Con la Mercedes Gle diventa disponibile l'evoluta trazione integrale 4Matic completamente variabile abbinata a unità a sei o otto cilindri e su una vettura ibrida plug-in. Significa che le prestazioni in fuoristrada migliorano. Come la Classe A, anche Gle monta di serie il Mbux, solo che rispetto alle dimensioni di quelli presenti sulla compatta, i due schermi sono di 12,3 pollici. La versione più evoluta del sistema multimediale di Mercedes vanta addirittura una quarantina di funzioni aggiuntive.

Mercedes Gle debutterà con un'unità mild hybrid a 48 Volt a benzina: si tratta del sei cilindri da 3.0 litri da 367 cavalli e 500 Nm di coppia (ai quali si sommano i 250 dell'Eq Boost), cioè una delle quattro soluzioni offerta anche sulla Mercedes Amg GT Coupè 4. È la variante Gle 450 4Matic accreditata di una percorrenza di 12 chilometri per litro. Il costruttore ha già anticipato che il Suv sarà poi disponibile anche a gasolio e ibrido plug-in. In quest'ultimo caso, da Stoccarda fanno sapere che si tratterà di un sistema ad «elevata autonomia». L'attesa per i prezzi non dovrebbe durare troppo, mentre per il lancio ci sarà da pazientare almeno fino alla metà del prossimo anno.