Renault, Guigues: «Un 2026 da protagonista in Italia, Clio resta un modello chiave»

Renault guarda al futuro dell'auto elettrica recuperando alcuni dei modelli che hanno segnato la storia del marchio. Al Salone di Parigi, la casa francese presenta due concept che reinterpretano in chiave contemporanea altrettante icone del passato: la Gordini e la E-Space. Accanto alle novità esposte, il gruppo lavora alla prossima generazione di piattaforme per i segmenti C e D, mentre sul mercato italiano il 2026 si conferma un anno positivo, con la Clio tra i modelli di punta. A fare il punto è Sebastien Guigues, managing director del marchio Renault in Italia.

«Abbiamo portato due belle novità, due concept car che hanno un legame con il passato», spiega Guigues. La prima è una reinterpretazione della Gordini del 1964, che conserva alcuni degli elementi distintivi della vettura originale, a partire dalla livrea blu con le strisce bianche, ma si proietta nel mondo della mobilità elettrica. "È un'auto elettrica, ma mantiene quello spirito e quello stile che hanno reso mitica la Gordini». La seconda novità è la E-Space, ispirata al modello originale del 1984, che Renault ricorda come il primo grande monovolume concepito come spazio da vivere. «Abbiamo realizzato una bellissima reinterpretazione, con un abitacolo molto piacevole da condividere in famiglia o in gruppo», sottolinea il manager.

Anche in questo caso la propulsione è elettrica, in una proposta che punta a ripensare il concetto di monovolume alla luce delle nuove esigenze di mobilità. Una scelta che, secondo Guigues, ha anche solide motivazioni tecniche. «Le monovolume hanno due caratteristiche fondamentali per le auto elettriche: l'aerodinamica e il piano liscio. Sono elementi importanti per questo tipo di vetture. Dunque, perché non riproporre un monovolume?". Sul fronte industriale, Renault sta preparando le nuove piattaforme destinate ai segmenti C e D, che costituiranno la base per i futuri modelli della casa.

«Stiamo lavorando molto con i nostri ingegneri alla prossima generazione di piattaforme, che daranno vita alla futura famiglia di vetture di questi segmenti», afferma Guigues. Un progetto di cui, anticipa, si parlerà più diffusamente nei prossimi saloni. Tra le protagoniste della rassegna parigina c'è anche la nuova Twingo, che debutta con il tetto apribile. Un modello che punta a rinnovare una formula già apprezzata dal pubblico europeo: dimensioni compatte all'esterno e grande sfruttamento dello spazio interno.

«Twingo è un'altra vettura mitica per Renault: piccola fuori e grande dentro. È partita molto forte in tutti i mercati europei ed è stata realizzata in Europa in soli due anni», osserva il manager. Lo sguardo si sposta infine sul mercato italiano, dove Renault punta a consolidare i risultati raggiunti. "È un bel 2026 per il marchio, anche grazie a una vettura mitica in Italia come la Clio», dice Guigues. La nuova generazione, la Clio 6, raccoglie l'eredità di un modello che per anni è stato tra le auto straniere più vendute nel Paese. "È una vettura molto latina e, secondo me, anche molto italiana, a partire dal bel rosso che sta piacendo tanto. Vanno bene sia la versione ibrida sia quella Gpl». Una gamma completa che unisce tradizione ed evoluzione tecnologica, con l'obiettivo di mantenere Renault protagonista anche in un mercato in piena trasformazione.