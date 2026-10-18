Il vento d’Oriente rafforza le raffiche, l'offerta cinese sempre più ricca e di qualità

PARIGI - Basta attraversare i padiglioni del Salone di Parigi, ancora in corso nella capitale francese, per capire quanto sia cambiata l’offensiva cinese in Europa. Non più soltanto piccole elettriche: i costruttori portano Suv di lusso, ibride plug-in e ricariche ultrarapide. Secondo Schmidt Automotive Research, nel secondo trimestre del 2026 i marchi cinesi hanno conquistato il 10,7% del mercato dell’Europa occidentale, contro il 5,7% di un anno prima.

Un balzo che rende il Salone una vetrina della nuova forza commerciale dei marchi cinesi. A dettare il passo è BYD con la Atto 8, Suv elettrico a sette posti dotato di batteria Blade da 115 kWh, fino a 653 km di autonomia Wltp e ricarica Flash dal 10 al 97% in nove minuti, secondo la casa. Accanto ci sono il pick-up plug-in Shark DMO, la Dolphin Surf e la Dolphin G DM-i, compatta ibrida ricaricabile sviluppata per l’Europa, con fino a 105 km in elettrico.



La gamma comprende anche Atto 2 DM-i, Atto 3 Evo, Seal, Seal U DM-i, Sealion 5 DM-i e Sealion 7. Il marchio premium Denza schiera Z9GT, D9, Bao 5 e la sportiva elettrica Z nelle versioni Coupé, Spider e Racing. Geely presenta la Monjaro EM-i, grande Suv plug-in in anteprima europea, affiancata dalle elettriche E2 ed E5, dalla Starray EM-i e dal concept fuoristrada Project KO11, previsto in Europa nel 2027. Nel gruppo spicca anche Smart, che torna alle origini con la #2, erede elettrica della ForTwo, presentata in anteprima mondiale. Sul fronte premium, Zeekr espone il Suv 9X Super Hybrid, la 7X, con potenza fino a 680 CV oppure autonomia fino a 627 km WLTP a seconda della versione, la 7GT e la 001.



Omoda e Jaecoo puntano su modelli più accessibili. La Omoda 4 debutta nella capitale francese, mentre la Omoda 5 Next arriva in anteprima europea con motorizzazione full hybrid SHS-H e schermo da 15,6 pollici. Completano l’offerta Omoda 7 e i Suv elettrificati Jaecoo. Chery presenta la piccola elettrica Q e le ibride Tiggo 4, Tiggo 8 e Tiggo 9, ampliando l’offerta dalle citycar ai Suv familiari a sette posti. Leapmotor mostra per la prima volta fuori dalla Cina la compatta B03 e il grande Suv D19, insieme a B03X, B05, B10, C10 e T03. La strategia passa anche dalla produzione della B10 a Saragozza, in Spagna, nell’ambito della collaborazione con Stellantis: un passo che avvicina la produzione ai mercati di vendita. La produzione locale diventa così un elemento sempre più importante nelle strategie di espansione dei costruttori cinesi. GAC svela in prima mondiale la Aion UT Cross,



Xpeng espone il Suv elettrico G9L e Lynk & Co presenta la shooting brake plug-in 07 GT, attesa nel 2027. Changan porta la Nevo Q05, con Deepal e Avatr; Li Auto prepara l’ingresso in Europa con Li 6, L9, L6 e Megahome. Presenti anche Aito, Linktour, Forthing e il marchio fuoristradistico 212. Il messaggio è chiaro: la sfida cinese non si gioca più soltanto sul prezzo delle elettriche, ma su gamme articolate, nuove tecnologie e una presenza industriale crescente in Europa.