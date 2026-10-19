Salone di Parigi, l'edizione 2026 con record di pubblico (518.372 visitatori +2%): l'auto ha ruolo primario

La presenza record all'edizione 2026 del Mondial de l'Auto ( 518.372 visitatori complessivi nell'arco dei sei giorni di apertura, +2% rispetto al 2024) ha confermato che i francesi (+8% la crescita del pubblico dei visitatori più giovani) sono ancora molto attaccati all'automobile e alla sua evoluzione, non solo in senso elettrico. Lo ha ribadito il direttore generale del Salone, Serge Gachot, che per esprimere il successo dell'evento ha ripreso ironicamente una celebre frase del Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che, in una intervista nel 2023, aveva detto «i francesi amano la bagnole!" ovvero l'auto. Gachot ha sottolineato come il massiccio afflusso di pubblico dimostri che i costruttori sono pienamente riusciti a ricreare un legame diretto e passionale con le persone, superando definitivamente lo scetticismo che negli anni passati dava per 'defunto' il format dei Saloni fisici.

Secondo il direttore generale del Salone è stato il pubblico, con la sua affluenza, a confermare la centralità dell'automobile come mezzo di trasporto preferito. Ma, ha detto, con una sfumatura cruciale: «l'automobile mantiene il suo ruolo prioritario perché ha saputo evolversi, non perché è rimasta uguale al passato». Nelle dichiarazioni ufficiali post-Salone, Gachot ha spiegato che «la natura stessa dell'automobile sta cambiando. Il pubblico non cerca più solo un mezzo di trasporto tradizionale, ma è attratto da un oggetto tecnologico avanzato che integra elettrificazione, intelligenza artificiale, software e connettività".

L'enorme affluenza - con la massima punta nel weekend del 17-18 ottobre con 100mila presenze - ha dimostrato che, nonostante la digitalizzazione degli acquisti, l'automobile rimane un bene ad alto coinvolgimento emotivo e pratico. «Il pubblico sente il bisogno concreto di vedere, toccare e testare sul campo le vetture (specialmente quelle elettriche) prima di compiere una scelta». Altro trend emerso alla fine dell'evento è stato il ricambio generazionale guidato dai social.

L'età media dei visitatori è stata infatti di 39 anni, un parametro molto basso per un Salone dell'auto tradizionale, che storicamente attirata un pubblico più maturo. Per gli organizzatori questo risultato è il frutto della forte campagna di comunicazione attuata su TikTok e Instagram e dello spazio concesso ai creator digitali. Elementi questo che hanno attirato adolescenti e giovani adulti (la fascia 18-30 anni) interessati non solo all'acquisto e al possesso dell'auto, ma anche alla tecnologia digitale di bordo, alla micromobilità elettrica e al mondo del gaming automobilistico, tutti temi presenti al Salone.

Questo importante evento, che si è svolto dal 12 al 18 ottobre al centro espositivo de la Porte de Versailles, ha visto la partecipazione di oltre 60 costruttori e 100 espositori complessivi, supportati da una copertura mediatica imponente con 5.000 accreditati tra giornalisti e creator digitali, arrivati per metà dall'estero. Per la stampa francese - ma lo affermato anche molti altri media esteri - questo Salone ha rappresentato il 'paradosso' dell'auto con una forte dicotomia strategica. Mentre i corridoi dei padiglioni a Porte de Versailles erano gremiti all'inverosimile, il mercato reale delle immatricolazioni di vetture nuove fatica fortemente a ripartire in Francia, per il ridotto potere d'acquisto.

Alcuni commenti online hanno descritto un nostalgico confronto con i fasti del passato: anche se il Salone di Parigi stia progressivamente riconquistando spazio dopo la crisi post-pandemica, i volumi totali di pubblico rimangono storicamente distanti dal milione di visitatori che affollava la Porte de Versailles nel decennio precedente, ma allora l'evento si articolava su undici giornate complessive. Dai media francesi è emerso anche un altro grande tema di discussione, quello della massiccia offensiva dei marchi cinesi, che hanno rappresentato circa un terzo degli espositori totali. La sfida Europa - Cina è però terminata alla pari. Al Mondial de l'Auto 2026, secondo l'opinione diffusa tra i visitatori, la stampa e gli esperti presenti a Parigi, non c'è stato infatti un vincitore assoluto, ma un equilibrio strategico in cui entrambe le fazioni hanno dominato nei rispettivi campi di forza.

I brand cinesi hanno vinto sul tema della concretezza e della tecnologia, confermando che le auto cinesi «non fanno più paura» ed entrano nella shopping list senza pregiudizi. L'Europa ha invece vinto su 'cuore e design'. I giganti europei (in primis il Gruppo Renault e Stellantis) hanno risposto sfoderando l'arma dell'orgoglio industriale e dell'eredità storica, conquistando la parte più emotiva dei visitatori. Grande successo del 'Neo-Retrò' con i visitatori che hanno letteralmente preso d'assalto gli stand dove erano esposte novità ispirate alle icone del passato come la mitica Citroën 2CV.