Sejournè (Ue): «In dirittura d'arrivo l'accordo tra Francia e Germania su auto. Dazi Usa costati 10 mld alle case europee»

In tema di auto, «la Commissione europea ha mantenuto gli impegni: gli obiettivi fissati un anno fa sono oggi sul tavolo. Ora si tratta di attuare e mettere in pratica tutti questi accordi, bisogna fare in fretta». Lo ha detto Stéphane Séjourné, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la prosperità e la strategia industriale, intervenendo al Paris Automotive Summit, nell'ambito del Salone dell'Auto di Parigi. «Occorre concludere gli ultimi accordi. Attendiamo in particolare un'intesa tra Francia e Germania, che non dovrebbe tardare, siamo quasi arrivati», ha aggiunto Séjourné che ha invitato il Parlamento europeo ad accelerare le procedure per raggiungere rapidamente un accordo sull'intero pacchetto normativo.

L'obiettivo è rafforzare la competitività dell'industria europea anche attraverso nuovi accordi internazionali, capaci di aprire ulteriori sbocchi commerciali. Tra le misure citate dal vicepresidente figura l'accordo che comprende anche le auto ibride e integra i dazi sui veicoli elettrici. «L'accordo riguarda tutte le ibride e prevede una quota di 350.000 veicoli per il prossimo anno. È un accordo quadriennale che offre prospettive e proteggerà il settore, in particolare dalla concorrenza sleale», ha spiegato. Séjourné ha infine ricordato la maggiore flessibilità concessa al comparto e il confronto in corso con costruttori, produttori di componenti e distributori per adattare le misure europee alle esigenze dell'intera filiera.

«I costruttori europei di auto hanno pagato 10 miliardi di euro di dazi doganali quest'anno con l'accordo americano. Anche di questo dobbiamo parlare». Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Stéphane Séjourné al Paris Automotive Summit. "È un costo per la nostra competitività, un costo anche per i costruttori europei», ha aggiunto, invitando a considerare l'impatto delle tariffe americane nel dibattito sui costi del Made in Europe e della preferenza europea. Secondo Séjourné, l'Unione europea deve rafforzare la propria competitività anche attraverso nuovi accordi commerciali per ampliare gli sbocchi internazionali dell'industria automobilistica. Tra i mercati potenzialmente più importanti ha citato l'India, con 1,4 miliardi di consumatori.