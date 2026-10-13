Xpeng G9L, il lusso elettrico cinese si fa in grande: fino a 585 CV e 591 km di autonomia

PARIGI - All’ombra della Torre Eiffel ha debuttato, in anteprima mondiale, la nuova Xpeng G9L. Dopo la P7+ a Bruxelles, questa volta è stato scelto il palcoscenico del Salone dell’Auto di Parigi per svelare il maxi Suv elettrico con cui il marchio cinese punta a rafforzare la propria presenza nel segmento premium europeo. Lunga oltre cinque metri e disponibile con sei o sette posti distribuiti su tre file, la nuova ammiraglia mette al centro spazio, comfort e tecnologia, con una dotazione particolarmente ricca e soluzioni pensate per rendere più piacevoli anche i viaggi più lunghi.

La lettera L nel nome identifica la vocazione Luxury del nuovo modello, che si posiziona al vertice della gamma Xpeng, sopra la G9. Con una lunghezza di 5,12 metri, una larghezza di 1,99 e un'altezza di circa 1,79 metri, la G9L offre proporzioni importanti, pensate per garantire un abitacolo spazioso anche ai passeggeri della terza fila, grazie al passo di 3,10 metri.

Il design si distingue per i gruppi ottici a matrice di pixel DLP, capaci di proiettare immagini e informazioni direttamente sulla strada, mentre le portiere elettriche e le pedane laterali retrattili facilitano l'accesso a bordo. Non manca un sistema di illuminazione che proietta a terra un tappeto luminoso di benvenuto. Le sospensioni pneumatiche consentono inoltre di variare l'altezza da terra di 70 millimetri rispetto alla posizione standard, adattando l'assetto alle diverse condizioni di utilizzo.

L'ambiente interno rappresenta uno degli elementi distintivi della G9L. La configurazione a sei posti prevede due poltrone individuali nella seconda fila, complete di braccioli, mentre quella a sette posti permette di sfruttare al meglio la capacità di trasporto del Suv. I sedili anteriori adottano la tecnologia AI-Driven Active Adaptive Seating, che utilizza l'intelligenza artificiale e sensori dedicati per adattare la seduta alla corporatura degli occupanti. Il conducente beneficia di regolazioni attive, mentre il passeggero anteriore può scegliere una posizione Zero-Gravity, studiata per viaggi in assoluto relax.

I rivestimenti in pelle Nappa e le funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio per le prime due file contribuiscono a creare un'atmosfera da vettura di rappresentanza. Nella configurazione a sei posti, il bagagliaio offre 367 litri di capacità, ai quali si aggiungono i 65 litri del vano anteriore.

La dotazione comprende anche un frigorifero a doppia zona da 12,5 litri, uno schermo posteriore da 21,4 pollici con risoluzione 3K e un impianto audio composto da 23 altoparlanti. La plancia ospita un display centrale da 17,3 pollici, affiancato da una strumentazione digitale da 8,8 pollici e da un head-up display con realtà aumentata. Il sistema multimediale integra Google Maps, mentre l'assistente vocale Hey Xpeng è in grado di riconoscere sei differenti zone dell'abitacolo, consentendo di gestire le funzioni di bordo in modo più intuitivo. Gli aggiornamenti software da remoto permettono inoltre di introdurre nuove funzionalità nel tempo.

La Xpeng G9L adotta una piattaforma elettrica a 800 Volt con semiconduttori in carburo di silicio, progettata per combinare prestazioni elevate ed efficienza nei tempi di ricarica. La gamma comprende configurazioni a trazione posteriore e integrale, con una batteria da 106,2 kWh per le versioni completamente elettriche. L'autonomia dichiarata nel ciclo WLTP varia in funzione della configurazione, raggiungendo un massimo di 591 km sulla RWD Long Range Ultra, con un consumo di 21,1 kWh/100 km.

Al vertice dell'offerta si colloca la variante a trazione integrale, dotata di due motori elettrici capaci di sviluppare complessivamente 430 kW, equivalenti a 585 cv, e 695 Nm di coppia. In questa configurazione, il Suv accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. La tecnologia di ricarica rapida 5C permette invece di passare dal 10 all'80% della capacità della batteria in appena 11,7 minuti. La funzione Vehicle-to-Load, con una potenza fino a 6 kW, consente inoltre di alimentare dispositivi e attrezzature esterne sfruttando l'energia accumulata nella batteria.

Nonostante le dimensioni, la G9L promette una buona maneggevolezza grazie alle sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante, allo schema multilink posteriore e alle molle pneumatiche a doppia camera, abbinate ad ammortizzatori a controllo elettronico. Lo sterzo alle ruote posteriori contribuisce a ridurre il raggio di sterzata a 5,5 metri, agevolando le manovre negli spazi più stretti.

La vocazione del Suv non si limita all'impiego stradale: l'altezza da terra può raggiungere 216 mm e la capacità di guado dichiarata arriva a 700 mm. È inoltre disponibile un gancio di traino elettrico a scomparsa, omologato per rimorchi fino a due tonnellate.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione comprende fino a dieci airbag e sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica d'emergenza. Il programma di sviluppo ha previsto 192 crash test e oltre 110 protocolli di verifica, con prove condotte in 26 Paesi per una percorrenza complessiva di 6,74 milioni di chilometri.

La G9L è inoltre predisposta per l'evoluzione dei sistemi di guida assistita attraverso la piattaforma NGP e l'architettura di intelligenza artificiale VLA 2.0. Gli ordini per l'Europa sono già aperti, mentre per conoscere i prezzi destinati al mercato italiano bisognerà attendere in prossimità del lancio commerciale, previsto nel corso del 2027. La produzione europea sarà affidata allo stabilimento Magna di Graz, in Austria, dove sono già stati completati i primi test produttivi.