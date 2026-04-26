Audi, in anteprima mondiale a Pechino il Suv elettrico E7X. È la seconda vettura svilippata per la Cina

In occasione del Salone di Pechino il marchio AUDI (tutto maiuscolo), gemello di Audi e specializzato nei veicoli elettrici per il mercato cinese, ha presentato il suv 7X full electric, secondo modello sviluppato per la Cina dopo il debutto lo scorso anno di Audi E5 Sportback. Con una lunghezza di oltre 5 metri e un passo di oltre 3 metri, il suv full electric AUDI E7X abbina un comfort da ammiraglia con il dinamismo della trazione integrale quattro e powertrain da 408 CV o 680 CV. Grazie a una batteria di nuova generazione da 109 kWh vanta un'autonomia dichiarata fino a 750 chilometri (secondo lo standard CLTC).

Basati sulla piattaforma Advanced Digitized Platform sviluppata congiuntamente con Saic, i modelli Audi sono veicoli iper connessi, non manca infatti la presenza di comandi vocali assistiti dall'intelligenza artificiale. I due partner, Audi e Saic, hanno siglato un accordo di cooperazione strategica che includerà le fasi di ricerca e sviluppo che prevede il lancio congiunto di quattro ulteriori modelli Audi basati sulla nuova generazione della Advanced Digitized Platform, di cui uno previsto nel 2027.

Infine, grazie alla collaborazione con il partner Faw, Audi amplia la gamma elettrica dei quattro anelli dedicata alla Cina e basata sulla piattaforma premium elettrica PPE introducendo Audi A6L e-tron, versione a passo lungo (+13,2 centimetri) di Audi A6 e-tron. Inoltre, l'interasse maggiorato consente l'adozione di una batteria da 107 kWh in grado di garantire un'autonomia sino a 815 chilometri CLTC. Infine, Audi arricchisce la gamma termica basata sulla piattaforma PPC introducendo nuova Audi A6L, anch'essa caratterizzata da un passo più lungo di 14 cm.