Bmw, accanto alla nuova Serie 7 la casa di Monaco porta ad Auto China 2026 inedite iX3 e i3 a passo lungo

Diverso da quello in qualsiasi altro evento espositivo, lo stand del Gruppo Bmw ad Auto China 2026 - pur essendo quasi interamente dedicato alla Neue Klasse - non lascia dubbi sul fatto che l'azienda di Monaco attribuisce una importanza ancora maggiore alle attività e alle cooperazioni in quel Paese. Fin dal 1994 Bmw ha iniziato a operare ufficialmente aprendo un ufficio di rappresentanza a Pechino. Dieci anni dopo è stata avviata la joint venture con Brilliance Automotive con l'avvio delle attività nel primo impianto di Dadong a Shenyang. Nel 2012 è stato aperto poi inaugurato un secondo importante sito produttivo a Tiexi a cui è seguito, nel 2022, anche quello di Lydia, focalizzato sulla mobilità elettrica e che ha rappresentato il più grande investimento singolo di Bmw in Cina.

Più che giustificata dunque l'affermazione di Oliver Zipse, presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG che ha detto che «con l'introduzione delle nuove Bmw iX3 e i3 a passo lungo per il mercato cinese e della nuova Serie 7, segniamo un traguardo importante nel più grande progetto futuro nella storia di Bmw: la Neue Klasse». Stiamo compiendo un grande salto in termini di tecnologia, esperienza di guida e design - ha sottolineato Zipse - e con la nuova Serie 7, dimostriamo come stiamo estendendo i nuovi cluster tecnologici e il nuovo linguaggio di design all'intera gamma. Questo è un esempio concreto di come ogni modello futuro beneficerà delle innovazioni della Neue Klasse». L'attenzione al mercato locale è sottolineata anche dalla accurata personalizzazione di numerose innovazioni, tra cui un'esperienza digitale del Panoramic iDrive pensata su misura per le esigenze dei clienti cinesi. Ma anche dei sistemi di assistenza alla guida sviluppati specificamente per le condizioni del traffico cinese.

Nella nuova ammiraglia Bmw Serie 7 è inoltre presente una versione aggiornata del Theatre Screen per un'esperienza cinematografica o per lavorare da remoto sui sedili posteriori. Di spicco nonché l'impianto audio Bowers & Wilkins con supporto Dolby Atmos per un'esperienza audio eccezionale. Come è avvenuto nella iX3 Lwb per la Cina, Bmw si prepara ad introdurre un nuovo sistema di assistenza alla guida - utilizza e adatta il navigatore 'da indirizzo a indirizzo'- sviluppato specificamente per le condizioni del traffico delle metropoli cinesi e sviluppato localmente in collaborazione con Momenta. La scalabilità delle soluzioni hardware e software ha inoltre consentiro a Bmw di personalizzare le funzioni digitali in base alle diverse abitudini di utilizzo e ai quadri normativi. Mentre i comandi vocali delle Bmw si affidano alle tecnologie di Amazon in Europa e negli Stati Uniti, in Cina l'auto 'intelligente' si basa su una soluzione proprietaria sviluppata in collaborazione con partner tecnologici locali come DeepSeek.

L'azienda ha anche ricordato che circa il 70% della versione cinese del Bmw Operating System X origina nei centri di sviluppo locali. I team in loco contribuiscono con la loro esperienza sul comportamento degli utenti cinesi, ad esempio nell'interazione vocale, nella navigazione, nella personalizzazione e nell'integrazione degli ecosistemi digitali. Un fattore chiave di questo successo è la stretta collaborazione con le principali aziende tecnologiche cinesi come Alibaba, DeepSeek, Amap e Huawei.