​Denza Z, la super sportiva elettrica di Byd debutta a Pechino. 0-100 km/h in 2 secondi e 1.000 cv

Tra le novità più rilevanti del Salone di Pechino 2026, la Denza Z rappresenta uno dei segnali più evidenti dell'evoluzione in atto nell'industria automobilistica cinese, sempre più orientata anche ai segmenti ad alte prestazioni. Il modello, presentato dal marchio premium Denza del gruppo BYD, si configura come una sportiva elettrica ad alte prestazioni sviluppata per mettere in evidenza le capacità tecnologiche raggiunte dal costruttore. La vettura adotta un'architettura elettrica con più motori e trazione integrale, per una potenza complessiva superiore ai 1.000 cavalli.

Le prestazioni dichiarate si collocano su livelli molto elevati, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h nell'ordine dei 2 secondi. Accanto ai valori prestazionali, la Denza Z assume un ruolo centrale come piattaforma di sviluppo per soluzioni tecniche avanzate, in particolare per quanto riguarda la gestione della dinamica e l'integrazione tra sistemi elettronici e meccanici. Tecnologie destinate, nelle intenzioni del costruttore, a trovare applicazione anche su modelli di futura produzione. Il design si caratterizza per proporzioni ribassate e linee tese, con un'impostazione che richiama quella delle sportive più estreme, mentre l'aerodinamica è studiata per contribuire sia all'efficienza sia alla stabilità alle alte velocità.

All'interno, l'abitacolo propone un ambiente ad alto contenuto tecnologico, con interfacce digitali evolute e una configurazione orientata alla guida, pur mantenendo elementi di comfort coerenti con il posizionamento premium del marchio. Ancora non si conoscono i tempi per l'eventuale commercializzazione, ma la direzione appare ormai chiara: ritagliarsi un ruolo nel segmento delle sportive elettriche di fascia alta, finora appannaggio pressoché esclusivo dei marchi europei.