Freelander 8 debutta al Salone di Pechino: il nuovo Suv hi-tech nato da Chery e Jaguar Land Rover

PECHINO - Cina sempre più fulcro dell’automotive mondiale. Il Salone Internazionale dell’auto di Pechino ha infatti portato al debutto la nuova Freelander 8. Ma al di là della vettura, nel Paese del Sol Levante è iniziato il nuovo corso del marchio inglese, ora posseduto dagli indiani del gruppo Tata. Il fuoristrada sarà infatti il primo modello a nascere dalla joint venture tra Chery e Jaguar Land Rover.

Nato come modello iconico della tradizione Land Rover tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, oggi Freelander diventa un marchio indipendente con ambizioni globali. La Freelander 8 rappresenta, infatti, il primo tassello di una gamma che nei prossimi cinque anni si espanderà fino a sei modelli, con una presenza prevista in oltre 90 Paesi.

Dal punto di vista stilistico, la Freelander 8 riprende fedelmente le linee della concept anticipata nei mesi scorsi, proponendo una carrozzeria dalle forme squadrate e robuste. Il linguaggio estetico richiama chiaramente il DNA britannico, con proporzioni solide e superfici pulite che enfatizzano la vocazione da off-road. Il frontale, caratterizzato da una griglia chiusa tipica dei modelli elettrificati, è dominato da gruppi ottici geometrici che conferiscono al Suv un’identità sicuramente da Land Rover ma anche contemporanea.

La vista laterale, invece, mette in evidenza i passaruota marcati e le barre sul tetto, elementi funzionali che però rafforzano l’immagine di un veicolo pensato anche per l’utilizzo da fuoristrada. Nel complesso, il design si avvicina per impostazione a modelli iconici come la Defender, pur mantenendo una propria identità e una chiave di lettura moderna.

L’abitacolo della Freelander 8 segue un’impostazione moderna e minimalista, in linea con le tendenze più recenti del settore automotive. I comandi fisici sono ridotti al minimo, lasciando spazio a un’ampia superficie digitale dominata da uno schermo centrale sospeso e da una strumentazione completamente digitale. I sedili posteriori configurabili aumentano la flessibilità d’uso, rendendo il Suv adatto sia alle esigenze familiari che al trasporto di oggetti voluminosi.

Se l’estetica richiama la tradizione, sotto la carrozzeria troviamo una piattaforma avanzata sviluppata grazie alla collaborazione con Huawei, per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida. Il sistema ADS 5 con lidar a 896 linee rappresenta uno dei punti più avanzati della dotazione, permettendo una lettura estremamente precisa dell’ambiente circostante.

A questo si affianca il sistema i-ATS, progettato per la gestione intelligente della dinamica su ogni tipo di terreno. Attraverso sensori e telecamere, il veicolo è in grado di analizzare in tempo reale le condizioni del fondo stradale e adattare assetto, trazione e modalità di guida. Il comparto digitale è ulteriormente rafforzato dall’adozione del chip Qualcomm Snapdragon 8295, che garantisce una potenza di calcolo estremamente elevata.

Alla base della Freelander 8 c’è la nuova architettura modulare iMax, sviluppata per supportare diverse tipologie di alimentazione. Il modello sarà disponibile in versione completamente elettrica, ibrida plug-in e con sistema range extender, una soluzione che in Cina sta guadagnando sempre più popolarità per la sua capacità di combinare autonomia e riduzione delle emissioni.

Particolarmente rilevante è l’adozione di un sistema elettrico a 800 volt per le versioni più avanzate, che consente tempi di ricarica estremamente ridotti. Le batterie, sviluppate in collaborazione con CATL, promettono prestazioni elevate con picchi di ricarica fino a 350 kW, portando la Freelander 8 ai vertici della categoria in termini di efficienza energetica.

Il debutto commerciale è previsto entro la fine dell’anno in Cina e in alcuni mercati chiave come il Medio Oriente. Bisognerà invece attendere il 2027 per vederlo anche sulle nostre strade. Con la 8, Freelander diventa un brand a se, sulla falsariga di quanto Land Rover ha già attuato con Defender. L’obiettivo è rendere Freelander un marchio globale in grado di essere riconoscibile e soprattutto al vertice del segmento dei Suv premium e di lusso.