Leapmotor, in cantiere una coupé sportiva per l'Europa. Al debutto l'ambiziosa B05

La cinese Leapmotor prosegue il suo ingresso graduale in Europa e studia il lancio di un modello più sportivo e performante. Al Salone di Pechino il costruttore, che fa parte dell'ecosistema Stellantis, ha svelato la B05 Ultra, coupé sportiva elegante ad alte prestazioni: al momento è destinata esclusivamente al mercato domestico cinese, ma non è escluso possa sbarcare in futuro nel continente europeo. Tra le auto che oggi guidano l'offensiva in Europa del brand di Stellantis c'è la B05, la nuova berlina del segmento C. Gli ordini sono stati aperti in Italia e nei primi mercati europei il 23 aprile, le consegne inizieranno a giugno. Il prezzo parte da 26.900 euro, ma per il lancio si scende, con rottamazione e permuta, fino a 22.900 euro. La B05, disponibile in due allestimenti, Life e Design, ha un'autonomia che varia in base alla batteria scelta e può arrivare fino a quasi 500 chilometri.

La ricarica rapida in corrente continua arriva fino a 174 kW, permettendo - secondo le stime - di passare dal 30% all'80% in meno di venti minuti.. Su tutta la gamma sono previsti sette airbag (tra cui uno centrale tra i sedili anteriori) e la guida assistita di livello 2. E' possibile controllare da remoto attraverso un'app alcune funzioni chiave dell'auto, tra cui la chiusura delle portiere, il clima, i programmi di ricarica e il preriscaldamento della batteria, la posizione della vettura. Dal punto di vista progettuale, la vettura è a trazione posteriore; misura di lunghezza 4,43 metri, è larga 1,88 metri e ha un coefficiente di resistenza di 0,26. Il motore elettrico sviluppa 218 Cv e 240 Nm di coppia, con uno scatto da 0 a 100 km/h dichiarato in 6,7 secondi. Sono previsti fari led anteriori e cerchi in lega da 19 pollici.

Il bagagliaio ha una capacità di 1.400 litri. Al Salone di Pechino presso lo stand Leapmotor è esposto l'intero portafoglio di modelli: la B03X (che in Cina si chiama A10), il B-suv che arriverà in Italia a settembre, e i modelli di punta D19 e D99. La gamma comprende berline, suv e mpv con propulsioni puramente elettriche e range-extender.