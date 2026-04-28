Lepas L4: il Suv compatto di Chery pronto per la conquista del mercato europeo

PECHINO - Il segmento dei Suv compatti continua a rappresentare uno dei mercati più affollati e strategici a livello globale, e proprio in questo contesto si inserisce la nuova Lepas L4, modello con cui il gruppo Chery punta a rafforzare la propria presenza internazionale. Presentata al Salone di Pechino 2026, la nuova Crossover nasce con l’obiettivo di intercettare una clientela sempre più orientata verso soluzioni elettrificate, senza rinunciare a spazio, tecnologia e, soprattutto, all’accessibilità economica.

Con una lunghezza di 4,4 metri e un passo di 2,7 metri, la Lepas L4 si colloca in una posizione intermedia tra i segmenti B e C, andando a occupare una fascia particolarmente rilevante per il mercato europeo. Le proporzioni sono studiate per offrire un buon compromesso tra compattezza esterna e abitabilità interna. La piattaforma LEX su cui è sviluppata conferma la volontà di adottare un’architettura modulare e multienergia, pensata per ospitare diverse soluzioni di propulsione adattandosi in maniera intelligente alle evoluzioni del mercato.

Dal punto di vista stilistico, la Lepas L4 presenta linee morbide e prive di eccessi, con un’impostazione che mira a risultare gradevole a un pubblico ampio piuttosto che tentare di estremizzare il design. Il frontale cambia sensibilmente in base alla motorizzazione: nella versione elettrica si presenta pulito, quasi privo di calandra, mentre le varianti ibride dovrebbero integrare una griglia più tradizionale, per le esigenze di raffreddamento.

La firma luminosa presenta luci con sviluppo orizzontale, mentre il posteriore si distingue per i gruppi ottici sottili a marcare il posteriore dov’è presente un lunotto più obliquo. Il profilo laterale presenta il tetto leggermente discendente e delle fiancate scolpite, per slanciare la silhouette, in cui fanno bella mostra i cerchi in lega che arrivano fino a un diametro di 18”.

All’interno, la Lepas L4 mostra un abitacolo sobrio e pratico. Prendendo spunto da modelli di categoria superiore, come Lepas L6 e Lepas L8, la plancia è dominata da un ampio display centrale che si sviluppa in verticale, affiancato da uno schermo più compatto che funge da quadro strumenti digitale.

Non manca l’attenzione ai materiali e alle finiture, tra superfici morbide e inserti satinati. Il tunnel centrale ospita un vano portaoggetti capiente e soluzioni pratiche pensate per l’uso quotidiano, come la ricarica wireless ventilata per smartphone e la presenza di comandi fisici per alcune funzioni principali. L’abitabilità si preannuncia uno dei punti di forza del modello, grazie a uno spazio interno che appare adeguato anche per passeggeri adulti, oltre a un bagagliaio capiente.

Sul fronte tecnico, la strategia della Lepas L4 riflette chiaramente la transizione energetica in atto. Al lancio è prevista una versione completamente elettrica, mentre in una fase successiva arriveranno varianti ibride basate sulla tecnologia del gruppo Chery. Tra queste, sono attesi i sistemi full hybrid con motore 1.5 a quattro cilindri e potenza di 204 CV, oltre a possibili configurazioni plug-in hybrid già adottate su modelli di fascia superiore.

La trazione sarà inizialmente anteriore, una scelta coerente con il posizionamento del modello e con l’obiettivo di contenere costi e consumi. Proprio il prezzo rappresenta uno degli elementi chiave della strategia. L’arrivo sul mercato europeo è previsto entro la fine del 2026, con un listino indicativo attorno ai 30.000 euro, cifra che potrebbe renderla particolarmente competitiva in un segmento dove il rapporto qualità-prezzo è determinante.