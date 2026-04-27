Lynk & Co ha svelato al Salone di Pechino 2026 la concept GT “Time to Shine”

Lynk & Co celebra il decimo anniversario del marchio presentando al Salone dell'Auto di Pechino 2026 la sua prima concept car Gran Turismo, denominata 'Time to Shine', una coupé due porte che anticipa la visione futura del brand tra alte prestazioni, design emozionale e tecnologia avanzata. La nuova concept GT rappresenta una sintesi dell'evoluzione stilistica e tecnologica sviluppata dal marchio nell'ultimo decennio, oltre a richiamare l'esperienza maturata nelle competizioni turismo, dove Lynk & Co ha conquistato numerosi titoli internazionali.

Con proporzioni tipiche di una granturismo sportiva, la vettura misura 4,78 metri di lunghezza e adotta un assetto ribassato con carreggiate larghe e linee aerodinamiche scolpite per enfatizzare il dinamismo del modello. Il design esterno punta fortemente sull'interazione tra luce e superfici, con giochi di riflessi che modificano la percezione della carrozzeria in base al movimento e all'illuminazione.

La livrea 'Apex Blue', caratterizzata da un effetto metallo liquido, viene abbinata a dettagli in giallo Spark Yellow che richiamano il Dna sportivo del marchio e la sua tradizione racing. L'abitacolo adotta una configurazione 2+2 e combina impostazione sportiva e comfort da gran turismo. Gli interni utilizzano materiali tecnici e finiture artigianali, tra cui inserti in fibra di carbonio Textreme lavorati a mano, mentre la pelle chiara utilizzata per i rivestimenti punta a creare un ambiente luminoso e raffinato. Elemento centrale dell'esperienza di guida è il pulsante '+' collocato sulla console centrale. Una volta attivato, il sistema trasforma il comportamento dinamico della vettura: le sospensioni si abbassano, gli elementi aerodinamici anteriori e posteriori si estendono e l'alettone posteriore entra in funzione per incrementare deportanza e stabilità alle alte velocità.

Allo stesso tempo, il cockpit digitale riduce le informazioni visualizzate per permettere al guidatore di concentrarsi esclusivamente sulla guida. Sul piano tecnico, la concept GT utilizza una configurazione a trazione posteriore con telaio ispirato al motorsport e un sistema avanzato di controllo dinamico supportato da tecnologie digitali basate sull'intelligenza artificiale. Secondo i dati diffusi dal marchio, la vettura sarebbe in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in circa due secondi.