Nissan, due originali concept (Urban Suv phev e Terrano phev) per essere protagonista al Salone di Pechino 2026

In occasione del Salone dell'Auto di Pechino 2026, Nissan ha presentato due nuovi concept NEV con corpo vettura da Suv con i quali ha evidenziato come il mercato cinese sia uno di quelli principali per il brand. Una piazza fondamentale anche per lo sviluppo, per l'innovazione e l'esportazione. Nello specifico, l'Urban Suv phev Concept si rivolge ai giovani clienti cinesi, presenta un design ispirato alla filosofia della NX8 e della futura gamma di Suv e nasconde una tecnologia di elettrificazione avanzata pensata per la guida urbana.

Il Terrano phev Concept, invece, segna il ritorno di un nome iconico che viene associato alla tecnologia ibrida plug-in, una vettura per l'outdoor e gli spostamenti in città. Le rispettive versioni di serie saranno presentate nel giro di un anno ed il marchio giapponese prevede lanciare altri tre modelli NEV in Cina entro un anno. Questa espansione della gamma cinese continua l'offensiva commerciale avviata dal 2025 con modelli quali N7, Frontier Pro phev, N6 e NX8.

Tra queste la N7 sarà esportata in America Latina e nell'ASEAN, mentre il Frontier Pro è destinato all'esportazione in America Latina, nell'ASEAN e in Medio Oriente. Allo stesso tempo, anche l'NX8 e il modello di produzione del Terrano phev Concept saranno commercializzati in mercati globali selezionati. L'obiettivo per Nissan è quello di raggiungere un milione di unità di vendite annuali in Cina entro l'anno fiscale 2030.