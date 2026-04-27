Peugeot, il futuro del Leone si svela al Salone di Pechino con due prototipi: Concept 6 e Concept 8

Peugeot presenta due concept al Salone Internazionale dell'Auto di Pechino, denominati, rispettivamente, Concept 6 e Concept 8. Due prototipi che anticipano le tendenze dei nuovi prodotti del marchio destinati ad una clientela globale. Nello specifico, il Concept 6 rivisita in concetto di berlina con un design particolarmente dinamico e con delle proporzioni equilibrate. Le quattro porte si integrano in una carrozzeria audace che esprime sportività grazie alla linea di cintura che sembra allargare la prospettiva dell'auto nella zona posteriore. Il Concept 8, invece, anticipa il futuro dei nuovi Suv di grandi dimensioni della casa del leone. Presenta uno stile essenziale ma che non rinuncia al tocco felino sottolineato da una silhouette muscolosa ed aerodinamica.

Sia Concept 6 che Concept 8 sfoggiano un frontale in cui spiccano 6 firme luminose a Led orizzontali a livello dei gruppi ottici, con quelle centrali che si uniscono idealmente ad un'altra linea a Led centrale che circonda il logo del brand illuminato. Alla fine del cofano anteriore delle due vetture la scritta Peugeot sottolinea ulteriormente l'appartenenza dei concept al marchio francese. Con i due concept presenti a Pechino, Peugeot anticipa una nuova gamma di grandi berline e Suv che saranno prodotti in Cina per la Cina, e verranno esportati nei mercati esteri della casa del leone.

Si tratta di auto che combinano lo stile e la dinamica Peugeot con la tecnologia del partner commerciale Dongfeng che le produrrà nello stabilimento di Wuhan. «Pechino è oggi un palcoscenico chiave per Peugeot - ha dichiarato Alain Favey, ceo di Peugeot - questo salone dell'auto non serve solo a presentare i piani per i prodotti futuri ma a riaffermare la nostra ambizione».