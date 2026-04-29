Porsche Cayenne Coupé Electric: fino a 1.156 cv per il Suv elettrico che strizza l’occhio alla 911

PECHINO - Porsche prosegue il rinnovamento della gamma Cayenne. Dopo aver lanciato il Suv in versione a elettroni al termine dello scorso anno, ora è la volta di togliere i veli dalla Cayenne Coupé Electric. Presentata in anteprima mondiale al Salone di Pechino 2026, questa versione non sostituisce i modelli termici ma li va ad affiancare ampliando ulteriormente la gamma dell’apprezzato Suv tedesco.

Il primo elemento d’impatto della vettura di Zuffenhausen è sicuramente il suo stile che presenta una silhouette che riprende le caratteristiche forme della Porsche 911. Il richiamo più evidente è nella linea del tetto inclinata che scende verso il posteriore. Questo tocco di design serve ad alleggerire visivamente l’imponenza del Suv rendendolo più filante e armonioso.

A partire dal montante A, la Coupé si distingue nettamente dalla versione tradizionale grazie a un parabrezza più inclinato, una coda più compatta e superfici scolpite che ne enfatizzano la larghezza e l’imponenza. Il risultato è una presenza su strada più aggressiva e sportiva, accentuata anche da dettagli come lo spoiler posteriore adattivo e gli elementi aerodinamici attivi sul frontale.

Proprio l’aerodinamica rappresenta uno dei pilastri dello sviluppo. Il CX di 0,23 (coefficiente di penetrazione aerodinamica) segna un netto miglioramento rispetto alla variante Suv in termini di efficienza complessiva. Le forme più basse e rastremate, insieme al sistema Porsche Active Aerodynamics con alette di raffreddamento orientabili e spoiler adattivo, permettono di aumentare l’autonomia fino a 18 km nel ciclo WLTP, con un valore massimo che arriva a 669 km a seconda della versione.

Le dimensioni restano sostanzialmente invariate rispetto al Suv tradizionale, con una lunghezza di 4,98 metri e una larghezza di 1,98 metri, mentre l’altezza si riduce di poco più di due centimetri, contribuendo a migliorare la percezione di sportività. Nonostante il profilo più basso, la Cayenne Coupé Electric mantiene una buona versatilità nell’uso quotidiano. Il bagagliaio posteriore offre una capacità che può superare i 1.300 litri abbattendo i sedili, mentre il vano anteriore da 90 litri aggiunge praticità per cavi e piccoli oggetti.

All’interno, la Cayenne Coupé Electric porta avanti l’evoluzione del Porsche Driver Experience, proponendo un ambiente completamente digitale ma progettato attorno al guidatore. Il quadro strumenti, da 14,25”, è interamente digitale e si integra con un ampio display centrale curvo, denominato Flow Display, e con uno schermo opzionale dedicato al passeggero. A completare il sistema c’è un head-up display con realtà aumentata che proietta informazioni direttamente nel campo visivo. Porsche ha inoltre mantenuto un equilibrio tra comandi touch e controlli fisici, preservando l’ergonomia e la facilità d’uso durante la guida.

La personalizzazione è un altro elemento chiave dell’abitacolo. Interfacce configurabili, temi grafici e applicazioni trasformano l’esperienza a bordo rendendo l’esperienza di viaggio unica. A questo si aggiungono soluzioni come il tetto panoramico, con oscuramento variabile tramite cristalli liquidi, e una dotazione di serie più ricca rispetto alla versione Suv, che include il pacchetto Sport Chrono. Non manca un pacchetto Sport alleggerito che introduce componenti in carbonio, cerchi specifici e dettagli interni sportivi, riducendo il peso complessivo fino a 17 kg.

Dal punto di vista tecnico, la Cayenne Coupé Electric condivide la piattaforma PPE con il Suv elettrico, adottando un’architettura a 800 volt. Questa soluzione consente ricariche ultra-rapide fino a 400 kW in corrente continua, permettendo tempi di rifornimento estremamente contenuti. In corrente alternata la ricarica avviene fino a 11 kW, con la possibilità di salire a 22 kW tramite caricatore opzionale.

La gamma si articola su tre livelli di potenza. La versione d’ingresso sviluppa oltre 400 cv, mentre la variante S supera i 540 cv, fino ad arrivare alla Turbo che, grazie alla funzione overboost con Launch Control, raggiunge l’impressionante valore di 1.156 cv. Quest’ultima è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,5 secondi, un dato che la colloca tra le vetture di serie più performanti mai realizzate dal marchio di Zuffenhausen.

A completare il quadro tecnico troviamo sospensioni pneumatiche adattive con sistema PASM, il sistema Porsche Active Ride disponibile sulle versioni più potenti e l’asse posteriore sterzante, che migliora sia l’agilità nei percorsi urbani che la stabilità alle alte velocità. Il sistema a doppio motore elettrico garantisce inoltre la trazione integrale e una gestione intelligente dell’energia, con la possibilità di disattivare il motore anteriore nelle condizioni di minor carico per aumentare l’efficienza.

Già ordinabile, La Porsche Cayenne Coupé Electric è offerta a partire da 113.000 euro. Occorrono almeno 134.900 euro per la Cayenne S, mentre per la più sportive variante Turbo il listino parte da 172.660 euro. Infine le prime consegne del Suv coupé tedesco sono previste per la prossima estate.