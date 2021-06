Baby Smart accelera. Verrà dall’Oriente, ha sposato le batterie e sta preparando un Suv

Smart è stata la prima citycar a convertirsi alla nuova mobilità full-electric, abbandonando le motorizzazioni termiche già dall’anno scorso. La Fortwo EQ e la Forfour EQ a quattro posti hanno firmato la grande svolta, che è soltanto il primo passo verso il futuro. C’è molto altro in cantiere, infatti Mercedes-Benz e Geely Holding Group hanno siglato una partnership per la produzione in Cina (e la distribuzione in tutto il mondo dal secondo semestre 2022) delle Smart di nuova generazione. Che saranno elettriche, parzialmente autonome e connesse. La joint-venture, battezzata “Smart Automobile Co” ha comportato un investimento di circa 390 milioni di dollari per la realizzazione della sede produttiva di Nigbo, a sud di Shanghai.

Se Geely metterà a disposizione la piattaforma e si occuperà dell’assemblaggio, Mercedes gestirà il design e la commercializzazione nel nostro Continente. Pur non abbandonando la tradizionale presenza nel segmento A, Smart si affaccerà anche su segmenti superiori. E proprio il primo modello della nuova generazione interpreterà il cambiamento. Con tre mesi di anticipo sulla world premiere in programma all’IAA Mobility di settembre (il Salone di Monaco che ha sostituito quello storico di Francoforte) il brand ha svelato qualche dettaglio della show car che anticipa la futura generazione e si chiamerà Smart eSUV. È questo il primo concept della fresca joint-venture, la prima Smart “cinese”. Le anticipazioni fanno ipotizzare una linea da crossover, e una vettura capace di interpretare al meglio il Dna del marchio: dunque un design molto personale e fuori dagli schemi, innovazione e tecnologia “intelligente”, tutto naturalmente al servizio della guida 100% elettrica.

Una proposta rivolta in particolare ai giovani che vogliono rimanere trendsetter urbani d’avanguardia. Smart eSUV è basato sulla piattaforma modulare SEA di Geely (Sustainable Experience Architecture) nata appositamente per i veicoli a batteria. L’interfaccia uomo-macchina presenterà elementi inediti.

Oltre all’offerta di nuovi prodotti, Smart sta anche ridefinendo il proprio approccio con il cliente che prevede un maggior coinvolgimento e un nuovo modello di vendita diretta con prezzi globali unificati e più trasparenti. L’elettrificazione sarà una frontiera irrinunciabile, una strada senza ritorno. Non a caso Zhejiang Geely Holding Group ha siglato una partnership con la Foxconn di Taiwan (che assembla prodotti di elettronica di consumo) per fornire ad altre Case servizi di consulenza sulle tecnologie per veicoli elettrici. L’operazione consentirà a Geely di condividere la sua piattaforma EV con altre aziende del settore per abbattere i costi di sviluppo e produzione. Intanto le attuali Smart EQ conquistano sempre più clienti, dopo una partenza al rallentatore. In concomitanza con la tappa romana della Formula E hanno esordito due nuove limited edition: Smart EQ racingrey caratterizzate da esclusive livree che si ispirano al mondo high performance del Mercedes-EQ Formula E Team.