DR la sorpresa italiana: Suv, elettrico e low cost. Evo è il primo veicolo a emissioni zero dell’azienda molisana

Costruzione in Cina (in casa Jac Motors), allestimento finale in Italia, nello stabilimento DR di Macchia d’Isernia, e arrivo sul mercato come primo Suv elettrico low cost di piccole dimensioni (4,1 metri). È questo l’identikit di EVO Electric by DR, primo veicolo a emissioni zero dell’azienda molisana lanciato in Italia nel 2020, in piena pandemia. L’aspetto, assai piacevole, è quello tipico dei Suv, posizione di guida rialzata, 5 porte, 5 posti e un vano bagagli da 250/450 litri (non di più, per la presenza del pacco batterie agli ioni di litio con capacità complessiva di 40 kWh).

L’auto percorre 300 km a emissioni zero grazie a un motore sincrono a magneti permanenti con potenza di 85 kW/116 cv. La velocità massima è di 130 km/h, il tempo di ricarica di 8 ore in modalità slow, 40 minuti per la procedura rapida (dal 15 all’80%). In modalità di guida Eco il Regenerative Braking System consente alle batterie di ricaricarsi parzialmente in decelerazione e frenata. Proposta full optional, quest’auto tutta da scoprire ha un prezzo di listino di 29.900 euro, ma tra incentivi e promozioni si può scendere sotto la soglia dei 20.000. Un prezzo interessante, vista anche la ricchissima dotazione di serie.