DS E-Tense: anima green, charme e lusso francese. Il marchio premium di Stellantis un'ecologia esclusiva

Il presente a zero emissioni di Ds Automobiles è la Cmp, la piattaforma modulare comune, che permette una grande flessibilità di impiego. Perché la Ds3 Crossback, sviluppata su questa architettura, è offerta non solo a benzina e diesel, ma anche totalmente elettrica. La compatta transalpina monta una batteria da 50 kWh e vanta un’autonomia che supera i 300 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp. Il domani a zero emissioni verrà declinato sul pianale eVmp, acronimo di electric vehicle modular platform. Grazie a questa inedita architettura le percorrenze potranno raddoppiare.Ds Automobiles è un brand giovane, nato nel 2014 per competere nel segmento premium e valorizzare conoscenza e tradizione francese in fatto di comodità e lusso.

L’elettrificazione fa parte del Dna del marchio, che si sta facendo le ossa nella Formula E, il campionato del mondo riservato alle monoposto a zero emissioni nel quale ha vinto sia titoli Piloti sia Costruttori. L’esperienza maturata nella competizione è già stata trasferita sulle vetture destinate alla commercializzazione. La 3 Crossback e le 7 Crossabck e 9 beneficiano della spinta tecnologica derivata dall’agonismo. Entrambi i modelli sono a listino anche come plug-in e ad essi, verso fine anno, si aggiungerà la variante alla spina della inedita Ds 4. L’atelier automobilistico parigino presidia così quattro segmenti di mercato. Con la compattissima Ds 3 Crossback da 4,12 metri di lunghezza offre una soluzione per la mobilità urbana, mentre con gli altri modelli permette di ragionare sulle grandi distanze. Oltre che su spazi più generosi. La Ds 4 arriva infatti a 4,4 metri (2,675 di passo), 17 cm in meno rispetto alla 7 Crossback. L’ammiraglia resta la Ds 9, una berlina di segmento D lanciata inizialmente in Cina.



In Italia è già ordinabile anche la nuova versione GT da 360 cv e a trazione integrale equipaggiata con un motore a benzina e due unità elettriche. Ds 7 Crossback E-Tense arriva invece al massimo a 300 cv. La 4 E-Tense, ossia ibrida plug-in, disporrà di un sistema da 225 cavalli. La percorrenza a zero emissioni della gamma ibrida ricaricabile supera i 50 chilometri.