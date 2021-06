Outlander, la storica Phev di Mitsubishi. L'ibrida plug-in più venduta al mondo si rinnova

Con l’Outlander PHEV, l’ibrido Plug-In più venduto al mondo, Mitsubishi ha già disegnato in modo importante il suo percorso verso l’elettrificazione. Che oggi trova nell’Alleanza un altro elemento fondamentale per lo sviluppo di modelli futuri a zero emissioni. La base (condivisa) sarà infatti la nuova piattaforma Cmf-Ev sviluppata insieme a Renault e Nissan: la stessa utilizzata per la Ariya e per la Megane E-Tech Electric. Nel frattempo, la tecnologia ibrida Plug-In dell’Outlander – di cui dovrebbe debuttare nei prossimi mesi la quarta generazione – è stata utilizzata sulla nuovissima Eclipe Cross PHEV: un SUV Coupé performante, tecnologico ed efficiente, dotato di un sistema 4WD PHEV composto da due motori elettrici ad alta potenza, una batteria di grande capacità e un motore benzina MIVEC, ciclo Atkinson, da 2,4 litri. Ossia, un powertrain con tre modalità di guida (EV Mode, Series Hybrid Mode e Parallel Hybrid Mode), che le permette di viaggiare in elettrico per 55 km, contenendo i consumi quando vengono impiegati contemporaneamente il motore termico e i due motori elettrici. La nuova Eclipe Cross PHEV viene offerta in Italia con prezzi a partire da 29.900 euro.