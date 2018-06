Citroen ambisce al podio nel rally d'Italia. Breen e Ostberg daranno battaglia sugli sterrati sardi

ALGHERO – “Liquidati” Kris Meeke ed il navigatore Paul Nagle, Citroen ha ridisegnato il team del Wrc a campionato in corso. A partire dal Rally Italia Sardegna in capo a Craig Breen, prezioso e continuo la passata stagione, ed a Mads Ostberg ci sono molto più responsabilità. Sébastien Loeb, atteso ancora una volta in gara in Catalogna, penultima tappa del mondiale 2018, non dovrebbe avvertirne il peso.

Con la sue 10 presenze ed un secondo posto ottenuto nel 2014 proprio al volante di una Citroen, il pilota norvegese ha più esperienza sull'isola rispetto al compagno di squadra. Ostberg è chiamato a garantire una prova rassicurante alla scuderia diretta da Pierre Budar. «Mads ha già dimostrato di potersi battere per il podio e ha il vantaggio di avere esperienza su questo percorso, cosa che ci tornerà decisamente utile», ha sintetizzato il manager. Per Ostberg, che alla Sardegna ha legato uno dei suoi più bei ricordi in carriera, si tratta della terza presenza nel mondiale in questa stagione al volante della C3 Wrc.

Breen, il decimo della generale con 26 punti (quattro gare quest'anno corredate da un secondo posto e da un ritiro), ha appena due presenze in Sardegna. «È un rally famoso per essere molto impegnativo per piloti e vetture – osserva Budar - L’obiettivo sarà quello di riprendere a fare bene e tornare ai primi posti. Craig ha il potenziale per riuscirci, come abbiamo visto in Portogallo, con un terzo posto a una manciata di secondi dal leader».

Quello italiano, ha confermato l'irlandese, «è uno degli appuntamenti del calendario in cui ho meno esperienza». «Ma il percorso – ha aggiunto - è cambiato molto poco rispetto alla scorsa edizione, quindi ho già la maggior parte delle note. Non è esattamente la mia prova preferita, perché non è mai facile riuscire a guidare in modo fluido su crono così tecniche».