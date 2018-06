WRC, La Ford di Ogier in testa dopo la speciale bagnata di giovedì sera

ALGHERO – Il Rally Italia Sardegna è cominciato con una speciale di poco più di due minuti: un distillato di spettacolo ed emozioni in una insolitamente “umida” Ittiri Arena. Il cinque volte campione del mondo e già tre volte vincitore della prova dei Quattro Mori Sébastien Ogier è stato il più veloce con la sua Ford Fiesta. Il francese ha preceduto di appena un centesimo il norvegese della Hyundai Andreas Mikkelsen.

L'attuale leader del Fia Wrc, Thierry Neuville, ha pilotato la i20coupé a sette decimi dal transalpino. Il belga ha confidato si sperare nel tempo per la prima vera giornata del rally: «Se piove durante la notte ci saranno condizioni scivolose per tutti». Nella generale è tallonato a due decimi da Elfyn Evans con la seconda Fiesta e dal compagno di squadra Hayden Paddon con la terza Hyundai. Il ritardo del neozelandese è di 1,6 secondi. Le Toyota non sono partite velocissime, anche se i distacchi sono risicati. Esapekka Lappi è sesto a 1,7 secondi e Jari Matti Latvala ottavo a 1,9. Fra i due colleghi finnici si è inserito il connazionale, Teemu Suninen, con la terza vettura dell'Ovale Blu.

Le due uniche Citroen del Wrc1 in competizione, quelle di Mads Osteberg e di Craig Breen, sono rispettivamente ottava (stesso tempo della Yaris di Latvala) e 13° a 6,4 secondi dalla vetta. Il più quotato degli equipaggi Toyota, quella guidato da Ott Tänak, il terzo della generale assoluta, è decimo a 2,5 secondi. Tutti i piloti fino alla quindicesima posizione guidano auto gommate Michelin.

Oggi sono in calendario 8 speciali per un totale di poco superiore ai 124 chilometri. L'obiettivo principale dei piloti è quello di restare competitivi perché le cronometrate decisive saranno probabilmente quelle di sabato. Le ultime previsioni non segnalano precipitazioni durante la giornata, ma possibili scrosci notturni fino a qualche ora prima della partenza.