500e, la baby che ha fatto la storia d’Italia negli ultimi sessant’anni si rinnova: stesso fascino, motore solo elettrico

ROMA - C'è sempre il rovescio della medaglia. Questo drammatico primo semestre 2020 che ha flagellato il mondo ha regalato a Fiat-Chrysler anche risvolti positivi, addirittura rivoluzionari sotto il profilo dell’innovazione. È una pietra miliare la nuova filosofia ecologica con cui il gruppo Fca è entrato a grande velocità nel futuro, accelerando con determinazione sul fronte dell’elettrificazione e delle emissioni zero. Una svolta netta rispetto al recente passato, che ha consentito di colmare il gap nei confronti di chi ci aveva creduto prima e di competere in pole position con i costruttori più virtuosi.

L’obiettivo, oltre che pulire l’ambiente, è anche rientrare nei parametri comunitari sulle emissioni, evitando multe sanguinose. Ma l’elettrico non è sofferenza, è soprattutto il piacere di scoprire un modo inedito di vivere e di guidare. In quest’ottica la primizia più eclatante è certo la nuova 500e. «Novità epocale per un futuro migliore», ha enfatizzato il capo del brand, Olivier François. Svelata a Milano (prima del lockdown e dopo l’annullamento del Salone di Ginevra), la citycar elettrica farà il 4 luglio, data di compleanno di tutte le 500 della storia, un altro importante passo verso la conquista dei mercati.

La festa è pronta. Sono state un ghiotto antipasto le serie speciali e molto esclusive “La Prima” nella versione del debutto Cabrio (500 unità a 37.900 euro) e poi nella variante berlina (34.900 euro, sempre al lordo dagli incentivi) con tetto panoramico in vetro, spoiler e portellone posteriore. Ora tocca alle versioni normali. La 500e conserva gli stilemi iconici che l’hanno resa celebre ma è più lunga e più larga di 6 cm (3,63 e 1,70 metri). Nel frontale il logo Fiat è sostituito dalla scritta 500, i proiettori circolari sono divisi dal cofano che ospita la “ciglia” superiore dei Led diurni. Nuovi anche i fanali posteriori. Il motore, anteriore, eroga 118 Cv ed è alimentato da un pacco-batteria agli ioni di litio da 42 kWh che promette 320 km d’autonomia nel ciclo Wltp e fino a 400 nell’impiego urbano. Velocità massima limitata a 150 km l’ora. Lo sprint da 0 a 100 è entusiasmante: 9”.

Ricarica a corrente alternata (fino a 11 kW) o continua (85 kW). In poco più di mezz’ora si rigenera l’80% dalle colonnine pubbliche, e bastano 5 minuti per recuperare 50 km d’autonomia. Con la Smart Wallbox da 7,4 kW ricarica alla presa domestica in 6 ore. La 500e offre sistemi di assistenza alla guida di livello 2 e infotainment system UConnect 5 con display da 10,25” con l’opzione riconoscimento comandi vocali tramite Amazon Alexa. Dici “Hey Fiat” e lei asseconda i tuoi desideri. Sul fronte dell’elettrico puro un’altra importante novità prepara il debutto sui mercati: l’E-Ducato, versione 100% elettrica del furgone di Fiat Professional.

La versione più virtuosa, ideale per le consegne urbane, affiancherà il Ducato Natural Power a metano nell’offerta di propulsioni alternative. E-Ducato offre tutte le varianti con volumetria di carico della versione tradizionale (da 10 a 17 metri cubi) e una portata fino a 1.950 kg. Con potenza massima di 90 kW e 280 Nm di coppia, ha diverse opzioni di batteria per un’autonomia da 200 a oltre 330 km nel ciclo urbano.

L’elettrificazione di Fiat non si è fermata alle emissioni zero. Sono già un successo le citycar 500 (la seconda serie che resterà in vendita nonostante la nuova elettrica) e Panda in versione mildhybrid. Su entrambe al motore benzina 3 cilindri Firefly da un litro e 70 Cv è abbinato il sistema elettrico a 12 V Belt integrated Starter Generator da 3,6 kW che assicura una spinta supplementare di 5 cv e 20 Nm nello spunto. L’ibrido “leggero” recupera inoltre in frenata energia immagazzinata nella batteria agli ioni di litio da 11 Ah, preziosa nel riavvio del motore che si spegne sotto i 30 km/h assicurando una riduzione dei consumi fino al 20%. Tra gli optional disponibili su 5oo e Panda mildhybrid, il nuovo pacchetto D-Fence by Mopar con filtro aria e lampada a raggi UV per purificare l’abitacolo.