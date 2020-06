Auto elettriche, colonnine di ricarica ogni 70 miglia: viaggiare da Los Angeles a Washington è possibile

Fare il mitico viaggio coast to coast, da Los Angeles a Washington con un'automobile elettrica? Ora si può. Electrify America ha appena terminato il primo itinerario che permette alle auto elettriche, con la disponibilità di colonnine di ricarica rapida DC distanziate in media 70 miglia (112,6 km) di compiere un viaggio in modalità 100% EV tra Los Angeles e Washington. La rotta disegnata da Electrify America attraversa 11 Stati federali e su oltre 2.700 miglia (4.345 km) prevede sulle autostrade 15 e 70 una serie di stazioni di ricarica rapida che erogano almeno 150 kW (CCS) con 350 kW in alcune località.

Un secondo itinerario, che unisce le coste stando più a Sud, collegherà San Diego a Jacksonville e dovrebbe essere completato - secondo quanto ha dichiarato Electrify America - entro il prossimo settembre. Questo percorso seguirà le Interstate 10 e 8, attraversando gli Stati Uniti meridionali del Paese.

Electrify America ha disseminato le sue colonnine su rotte che coprono la costa orientale e la costa occidentale seguendo autostrade molto trafficate che collegano le grandi aree metropolitane. Una segue l'Interstate 95 tra Portland, Maine e Miami, l'altra segue l'Interstate 5, che collega Seattle a San Diego.

I progressi fatti in tempi così brevi da Electrify America, che è finanziata dalla Volkswagen, sono impressionanti. In circa 20 mesi, è diventata il rivale più vicino alla rete Supercharger di Tesla, con 435 punti di ricarica in funzione e oltre 100 in sviluppo contro le 929 colonnine Tesla Supercharger a livello nazionale, ma che hanno richiesto otto anni.