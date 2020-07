Fca, via agli ordini delle nuove Renegade e Compass 4xe. Primi modelli Jeep con tecnologia ibrida plug-in

TORINO - Da domani è possibile ordinare in tutti gli showroom Jeep italiani le nuove Renegade e Compass 4xe, primi modelli Jeep dotati di tecnologia ibrida plug-in. Con le nuove vetture il futuro Jeep è all'insegna della connettività, dell'elettrificazione, del divertimento di guida e del made in Italy: una sfida globale che parte dall'Italia. Proposti in tre allestimenti - Limited, S e Trailhawk (oltre all'allestimento Business esclusivamente per Compass) - i modelli 4xe offrono potenze da 190 e 240 CV, contenuti specifici di tecnologia e sicurezza, nuove esclusive funzionalità dedicate alla guida elettrica, soluzioni di ricarica pubblica e domestica con easyWallbox. Prezzi in Italia a partire da 38.500 euro per Renegade e 42.650 euro per Compass.