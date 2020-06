Ford Mustang Mach e, stop ansia da ricarica: sistema “over the air” segnalerà l'autonomia reale dell'auto

ROMA - Ansia da ricarica? Nessuna informazione utile sulla reale autonomia? Per la Ford Mustang Mach e non è assolutamente un problema. La casa automobilistica americana, che a fine anno vedrà il debutto della sua prima full electric, ha apportato alcuni aggiornamenti alla sua auto sportiva a zero emissioni in modo da far vivere a bordo una esperienza rilassata e senza sorprese. Del resto già dal lancio lo scorso novembre a Los Angeles le intenzioni dell'Ovale Blu sono apparse chiare sin da subito: alzare l'asticella e competere con elettriche 'premium' come Tesla appunto (la diretta concorrente è la Model Y). Tra le ultime 'trovate' della casa americana un sistema che consente di conoscere in tempo reale e senza sorprese l'autonomia della vettura. Tutto grazie all'impiego dell'Intelligent Range capace di monitorare i consumi in tempo reale.

La distanza percorsa da un'auto elettrica, infatti, dipende da rari fattori e per questo motivo l'autonomia riportata nel quadrante di alcune vetture non è mai reale. Il problema però è quando si resta a secco in quanto le vetture elettriche non hanno ancora a disposizione una vasta e capillare rete di ricarica. Per questo motivo il sistema Intelligent Range analizza il consumo, osservando al contempo il comportamento del conducente alle guida, le condizioni meteorologiche e i dati di altri conducenti Mach e nelle vicinanze. Tutti i dati raccolti nel cloud serviranno a fornire stime accuratissime e in tempo reale in modo da tenere alla larga inaspettate sorprese mentre si è alla guida. Il sistema sarà aggiornato costantemente tramite la tecnologia over the air, attualmente disponibile anche per l'Active Drive Assist.