Nissan Ariya, il crossover elettrico dalle prestazioni sportive e autonomia fino a 500 km

Eccola, finalmente, la nuova Nissan Ariya, il nuovo crossover elettrico annunciato da tempo e che conferma sia il nome sia lo stile del concept che era stato svelato in occasione dell’ultimo Salone di Tokyo. Il debutto è avvenuto, così come avviene negli ultimi tempi, in streaming direttamente dal quartier generale di Yokohama dove, in occasione della sua inaugurazione nel 2009, fu svelata anche la prima Leaf.

Il primo modello elettrico della storia dunque ha finalmente compagnia. Basata sulla nuova piattaforma CMP-EV sviluppata congiuntamente da Nissan e Renault, la Ariya è lunga 4,59 metri, larga 1,85 e alta 1,66 metri con un passo di 2,77. Tutto nuovo lo stile ispirato a canoni tipicamente giapponesi e al concetto di “futurismo senza tempo”. Il frontale è caratterizzato dalla calandra liscia, dai fari a V e dal nuovo logo ristilizzato e retroilluminato da 20 led. In coda invece troviamo il gruppo ottico unico. Molto filante il profilo del tetto, esaltato ulteriormente nel caso si scelga di averlo nero a contrasto.

La tinta più rappresentativa è il rame che ritroviamo anche all’interno dell’abitacolo dal design minimale. La strumentazione è raccolta in due display da 12,3”, più l’head-up display. L’interfaccia uomo-macchina è aggiornabile over-the-air ed è gestibile anche dall’abitazione tramite Alexa. I pulsanti aptici si illuminano solo quando la vettura è accesa mentre il tunnel centrale è scorrevole elettricamente. Grazie alla disposizione di tutti gli organi sotto la vettura e all’interno del cofano e al pavimento piatto, l’Ariya vanta un’abitabilità superiore. Nella plancia sono stati integrati un ripiano pieghevole e un tavolino a scomparsa. La capacità minima del bagagliaio è di 415 litri.

La dotazione di sicurezza prevede l’ultima evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida sviluppati da Nissan. La novità è che interagiscono con il sistema di navigazione 3D e la segnaletica stradale offrendo una risposta più fluida e precisa. Evoluti anche il sistema di parcheggio automatico e di visione perimetrica. L’Ariya può utilizzare lo smartphone come chiave per sbloccare la vettura riconoscendo le impostazioni del guidatore e può interagire a distanza tramite app controllando alcune funzioni a distanza, tra le quali la climatizzazione, la ricarica e la pianificazione del viaggio.

L’Ariya potrà avere uno o due motori e trazione anteriore o integrale con potenze che vanno da 160 kW a 290 kW e coppie comprese tra 300 e 600 Nm. Le velocità massime vanno da 160 km/h a 200 km/h e l’accelerazione da 0 a 100 km/h da 7,6 s. fino ai 5,1 s. Due le batterie: da 63 kWh o da 87 kWh per autonomie che variano da 360 fino a 500 km. Il caricatore di bordo è da 7,4 kW o da 22 kW in corrente trifase. In corrente continua la potenza di ricarica massima è di 130 kW. L’arrivo sul mercato è previsto per l’inizio del prossimo anno.