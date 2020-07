Pioniera della transizione: ora Smart è solo a batteria

ROMA - Citycar per eccellenza grazie alle dimensioni mignon e alla sua inimitabile agilità, Smart popola con successo i nostri centri urbani da sempre, come in nessun’altra nazione al mondo. Roma e Milano sono i suoi principali territori di conquista, ma in tutto il mondo la piccola elegante tedeschina è diventata uno stile di vita. È stata la prima vettura a proporsi per lo sharing ed è stata pionieristica anche nella conversione all’elettrico puro: primo modello nato con motori termici a offrirsi – dall’inizio di quest’anno – esclusivamente nella formula EQ con alimentazione a batteria. A gennaio, con il lancio della nuova generazione, è stato presentato il restyling della gamma fortwo (coupé e cabrio) e forfour, rinnovata con interventi estetici e più accentuata digitalizzazione.

Il design è arricchito da elementi personalizzabili, fari a Led integrati e la mascherina del radiatore che riprende quelle delle recenti showcar. Nuovo il sistema di infotainment con integrazione per smartphone: possibile avere informazioni sullo stato dell’auto, ricaricare la batteria, trovare un parcheggio libero e farsi guidare a destinazione. Ma anche organizzare il carico nel bagagliaio, condividere l’auto o ritrovarla senza fatica tramite lo Smart EQ Control e i “ready to services” disponibili grazie ad app mobili.

Tutte le Smart hanno un motore sincrono da 60 kW di potenza e 160 Nm di coppia, per passare da 0 a 100 km/h in poco più di 11 secondi (12,7” la forfour) e raggiungere la velocità massima di 130 km/h. L’autonomia è di 159 km per la due posti e 153 per la 4 posti.

Il modello di base è disponibile in tre allestimenti (Passion, Pulse e Prime) e con pacchetti di equipaggiamento Advanced, Premium ed Exclusive. Il caricatore di bordo da 22 kW (a richiesta con funzione ricarica rapida) restituisce l’80% dell’energia in 40 minuti.