Porsche, le emozioni Taycan: è l’auto elettrica di serie più potente al mondo. La Turbo S ha 761 cv e fa 0 a 100 km/h in 2,8”

ROMA - Fino a ieri uno diceva Porsche e pensava al rombo ruggente del suo sei cilindri boxer e alla 911, reginetta di tutte le berlinette sportive. Oppure alle leggendarie auto da corsa che hanno vinto Le Mans, a partire dalla mitica 917 degli anni Settanta fino alla 919 Hybrid di epoca recente. Auto che hanno fatto diventare celebre nel mondo il marchio Porsche negli ultimi cinquant’anni.

Oggi invece è proprio una Cavallina l’auto elettrica più potente del mondo. La Taycan Turbo S, un mostro bimotore da 761 cavalli, capace di accelerazioni incredibili: da zero a cento all’ora in 2,8 secondi e meno di 10” per toccare i duecento km orari. Roba da tener testa a una supercar tradizionale come la Porsche GT2 RS. L’elettrificazione dei propri modelli è stata una svolta storica. Una strategia iniziata 5 anni fa e andata avanti a passi da gigante. Non risparmiandosi nemmeno le competizioni dove Porsche ha debuttato quest’anno in Formula E.

Finora i tedeschi hanno investito la bellezza di quasi sei miliardi di euro sull’elettrico e da pochi giorni hanno aumentato a dieci miliardi la somma complessiva che spenderanno da qui al 2025 per elettrificare i propri modelli e per la nuova piattaforma PPE per le auto elettriche che verrà condivisa con Audi.

L’ambizione di Porsche è di arrivare fra cinque anni ad avere la metà della propria gamma elettrificata: che siano ibride plug-in o completamente elettriche. Per adesso la gamma alla la spina di Porsche è basata su cinque modelli: il maxi-Suv Cayenne e la sua variante sportiva Cayenne Coupé, la quattro porte Panamera e la sua variante allungata Panamera Sport Turismo e infine la Taycan completamente elettrica. Cayenne e Panamera vantano le stesse propulsioni ibride che affiancano quelle tradizionali. E si chiamano E-Hybrid e Turbo S E-Hybrid.

Si tratta di versioni ibride plug-in, ricaricabili alla presa di corrente e in grado di offrire un’autonomia di circa 40 km e un consumo incredibilmente basso grazie alle sofisticate tecnologie a bordo: fino a soli 3,4 litri per 100 km. La componente elettrica è uguale per tutte le ibride, Cayenne o Panamera che sia: un propulsore elettrico capace di erogare fino a 100 kW, cioé 136 cavalli di potenza. E una batteria da 14,1 kilowattora ricaricabile sia in marcia che alla presa di corrente. Quello che cambia e che dà il nome alla vettura è il motore termico: le Cayenne/Panamera E-Hybrid affiancano al motore elettrico un V6 turbo tre litri da 330 cavalli che porta la potenza complessiva di ciascun modello E-Hybrid a 463 cavalli. La Cayenne E-Hybrid è la più abbordabile tra le Porsche elettrificate (94.866 euro) mentre la Panamera costa 117.088 euro

Invece le Cayenne e Panamera Turbo S E-Hybrid, come dice la sigla che nell’alfabeto Porsche sottolinea la versione più potente, hanno i motori top: i V8 turbo 4 litri da 550 cavalli che, sommati alla controparte elettrica, portano la potenza complessiva a 680 cv e vengono a costare 177.826 euro il Suv e 196.144 la granturismo. A sua volta la Taycan full electric è venduta in tre versioni. La più accessibile (109.115 euro) è la 4S, con due motori elettrici da 530 cavalli complessivi; per chi vuole il top c’è la Turbo da 680 cavalli (156.817 euro) oppure la iperpotente Turbo S che con l’overboost è in grado di erogare la stratosferica potenza di 761 cavalli (190.977 euro). Ma già la famiglia è destinata ad allargarsi: il prossimo anno dovrebbe arrivare una versione base della Taycan elettrica sotto i centomila euro e nel 2023 sarà la volta del Suv medio Macan ad acquisire la propulsione elettrica. E sarà un modello completamente nuovo, esclusivamente ad emissioni zero.