Q5 si rinnova profondamente. Il Suv medio di Audi tiene a battesimo i fari del futuro

MILANO - Un pieno di idee... luminose. Sono infatti i fari i principali protagonisti del rinnovamento di Audi Q5. Al Suv che si colloca al centro nell'offerta a ruote alte dei quattro anelli il recente restyling ha portato in dote non solo un aggiornamento estetico, ma anche tanti contenuti tecnologici che, dopo l'ormai consueta anteprima «distanziata» in streaming, scopriremo dal vivo in autunno con lo sbarco nelle concessionarie a prezzi non ancora definiti per l'Italia, ma che in Germania partono da 48.700 euro.

L'evoluzione di un modello di grande successo si esprime soprattutto attraverso lo sguardo: i gruppi ottici anteriori a Led (in opzione anche nella più sofisticata versione matrix Led) si caratterizzano per l'inedita fascia superiore delle luci diurne, una firma luminosa che ben si sposa con il più incisivo disegno della grande calandra «single frame».

Ma è soprattutto la coda a dare il segnale più evidente del cambiamento. Q5 tiene infatti a battesimo – in prima mondale – la prossima generazione della tecnologia Oled con la luce suddivisa in tre sezioni di sei segmenti ciascuna, soluzione che ha consentito ai progettisti di creare differenti firme luminose da un singolo elemento hardware, offrendo ai clienti la scelta fra tre diversi disegni.

Quale che sia la scelta, quando di seleziona la modalità di guida «dynamic» per sfruttare al meglio le performance della vettura, la firma cambia per segnalare a chi segue le intenzioni «bellicose» di chi è al volante. E se il Q5 è fermo, magari in coda, e un altro veicolo si avvicina a meno di due metri i sensori di prossimità determinano l'accensione di tutti i segmenti con la massima intensità, salvo tornare alla firma «normale» non appena si riparte.

Allungato di 19 mm a 4,8 metri (le altre misure sono immutate) il rinnovato Q5 ha guadagnato spazio per gli occupanti, offrendo un bagagliaio generoso dal volume compreso tra 520 e 1.520 litri. Al lancio sarà disponibile nella versione Q5 40 Tdi spinta dal turbodiesel 2.0 da 204 cv e 400 Nm di coppia abbinato alla tecnologia mild-hybrid con rete di bordo da 12 Volt e assistito da un cambio automatico S tronic a 7 rapporti.

Successivamente al lancio la gamma verrà ampliata con due ulteriori declinazioni di potenza dello stesso Tdi, un turbodiesel 3.0 a 6 cilindri e una coppia di Tfsi 2.0 turbo a benzina, nonché una versione ibrida plug-in, anch'essa proposta con due differenti livelli di potenza.

A completare la meccanica concorrono le sospensioni di serie, sostituibili a richiesta con quelle sportive, piuttisto che con quelle pneumatiche adattive capaci di favorire la mobilità del Q5 su qualsiasi tipo di terreno sia per la possibilità di modificarne secondo cinque livelli l'altezza da terra, sia per la presenza dell'«Audi drive select» che offre sette modalità di gestione degli assetti, comprese quelle riservate alla marcia off-road.

A livelli di connettività e infomobilità, il restyling ha portato a bordo del Q5 la piattaforma modulare Mib3 (terza generazione) che vanta una potenza di calcolo decuplicata rispetto alla versione precedente. Il display ad alta risoluzione da 10,1 pollici si è evoluto e ora agevola in ogni modo – anche tramite i comandi vocali piuttosto che con l'immissione a testo libero – la gestione delle informazioni e di numerose funzioni, grazie nche alla piena integrazione con l'assistente digitale Amazon Alexa.

Nelle versioni «alte» la strumentazione assume le fattezze dell'Audi virtual cockpit interamente digitale e ampiamente configurabile che si interfaccia con il guidatore attraverso il grande schermo Full Hd da 12,3 pollici, mentre tra i tanti servizi offerti dai pacchetti Audi connect e connect plus c'è anche la possibilità di sfruttare l'intelligenza collettiva della flotta dei quattro anelli che con la connettività Car-to-X resta in costante contatto, diffondendo agli «audisti» informazioni preziose e aggiornatissime su tutte le contingenze legate al traffico e alla mobilità.