Renegade e Compass, la ricarica delle Jeep. I modelli prodotti in Italia adottano la tecnologia plug-in

ROMA - Dici Jeep e pensi all’America a stelle e strisce. Sbagliato. Da tempo le Jeep sono prodotti globali, Made in Brazil, Mexico, Cina, India. E pure Made in Italy, nello stabilimento FCA di Melfi. È proprio da qui, cuore del profondo Sud, che è partita l’avventura dello storico marchio yankee alla conquista di spazio sul mercato europeo delle auto ibride, con Renegade e Compass 4xe, le prime Jeep del nuovo corso. La fase di lancio è coincisa purtroppo con il dilagare della pandemia e con la conseguente crisi del mercato, ma la fiducia nella svolta tecnologica (e nel risveglio della domanda) ha indotto FCA a fermare, dall’11 al 30 giugno, soltanto la linea di produzione di Renegade (e Fiat 500x) con motorizzazione termica, mentre è andata avanti quella delle versioni elettrificate 4xe, al punto da decidere di raddoppiare i turni.

Spirito e fascino sono sempre quelli, sul muso restano intoccabili le 7 feritoie verticali e nessuno oserà mai mettere in discussione i valori storici di uno dei brand più iconici del panorama mondiale, ma sarà bene abituarsi all’idea che i tempi cambiano e nessuno dovrà stupirsi se le nuove Jeep di taglia piccola e media nascono su un pianale comune a quello della Fiat 500x, progettato per dimensioni diverse (4,24 metri la Renegade, 4,39 la Compass), adottano la medesima meccanica e un powertrain che combina un 4 cilindri FireFly 1.3 turbo benzina da 180 cv con una unità elettrica da 60 cv per una potenza totale di 240 cv.

Ad alimentare l’unità elettrica è una batteria al litio da 11,4 kWh, a forma di T, posta sotto al tunnel centrale e al divano posteriore, che si ricarica sia mediante un sistema di frenata a recupero d’energia, sia attraverso una presa elettrica (plug-in): in questo caso, utilizzando una wall-box da 3 kW fornita dalla Casa (attivabile anche da remoto) è possibile fare il pieno d’energia in 3,5 ore, mentre collegandosi a una presa da 7,4 kW i tempi di riducono della metà.

Il motore termico aziona le ruote anteriori, quello elettrico agisce sull’asse posteriore, assicurando così il funzionamento della trazione integrale. Sia la Renegade sia la Compass scattano da 0 a 100 km/h in circa 7 secondi (in modalità Sport) e toccano i 200 km/h, mentre con la sola propulsione elettrica è possibile percorrere fino a 50 km a zero emissioni e raggiungere una velocità massima di 130 km/h. I consumi si attestano a 2,01 l/100 km per la Renegade, con emissioni di CO2 limitate a 46 g/km, e a 1,97 l/100 km per la Compass, con la CO2 a 45 g/km.

Il debutto delle prime Jeep ibride plug-in coincide con un restyling complessivo, che coinvolge gamma colori, cerchi da 17 a 19 pollici, dotazioni mirate a sicurezza, connettività e comfort, oltre ai nuovi motori (il FireFly 1.3 benzina da 130 o 150 cv e una versione aggiornata del Multijet 1.6 Diesel da 120 cv). Sono state apportate modifiche anche allo sterzo e sono stati introdotti ammortizzatori con valvole FSD (Frequency Selective Damping) che consentono di contenere il rollio e di migliorare l’assorbimento delle sconnessioni.

Il prezzo delle versioni 4xe di Renegade e Compass è di 40.900 euro per la prima e di 45.900 per la seconda, ma entrambe hanno diritto all’ecobonus (da 1.500 a 2.500 euro). Nella fase di lancio, inoltre, la Casa prevede rate di 299 e 369 euro, anticipo e interessi zero, pagamenti da gennaio 2021 e polizza furto e incendio in omaggio.

Nei progetti mirati all’elettrificazione c’è anche la Wrangler, la Jeep per antonomasia, prodotta a Toledo (Ohio): al CES di Las Vegas venne esibito in anteprima un esemplare con la meccanica di Renegade e Compass, ma è da escludere che sia questa la scelta definitiva. La vedremo tra fine 2020 e inizio 2021. Più in là sarà poi il turno di Cherokee e Grand Cherokee, con motori V6 e V8 e varianti ibride e ibride plug-in. Ormai la strada è segnata.

Sergio Troise