Seat, Leon guida l’attacco: elettrificazione di Gruppo. La media arriva mild hybrid ma anche come plug-in

ROMA - Per la prima elettrica pura di Seat ci sarà da pazientare ancora, forse anche fino agli inizi del prossimo anno. La el-Born, dal nome di uno dei più suggestivo quartieri di Barcellona, nasce sulla piattaforma Meb del gruppo. È stata annunciata con un’autonomia di 420 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp. Monta il motore da 204 cavalli, la batteria da 62 kWh e la pompa di calore per alimentare il climatizzatore riducendo il consumo di energia. L’avvento della compatta a zero emissioni sarà preceduto da una serie di lanci importanti. A cominciare dalla gloriosa Leon, offerta non solo come mild hybrid, ma anche come plug-in.

A listino nelle carrozzerie berlina e familiare, la vettura spagnola disporrà del sistema del gruppo sempre da 204 cavalli sviluppato sul turbo benzina da 1.4 litri abbinato ad un’unità elettrica, al solo cambio manuale e ad una batteria da 13 kWh capace di garantire una percorrenza a zero emissioni di una sessantina di chilometri. Sulla stessa piattaforma Mqb gli ingegneri di Seat sono riusciti ad offrire motorizzazioni a benzina, diesel, metano ed anche a 48 Volt (da 110 e 150 cavalli) oltre che alla spina. È la conferma dell’importanza di questo modello, la cui lunghezza è cresciuta di 86 e 93 millimetri sfiorando i 4,37 metri come hatchback ed superando i 4,64 come sportstourer.

Entro la fine dell’anno è atteso il debutto del Suv di taglia grande (in Europa), la Tarraco ricaricabile prodotta presso il quartier generale tedesco del gruppo, a Wolfsburg. La tecnologia ibrida è la stessa, anche se la potenza arriva a 245 cavalli (217 km/h di velocità massima con uno spunto da 0 a 100 all’ora in 7,4 secondi) perché il sovralimentato a benzina scelto per questo modello è il millecinque ottimizzato da 150 cavalli. L’unità elettrica è da 116 cavalli. La batteria da 13 kWh garantisce un’autonomia di una cinquantina di chilometri. L’identico sistema è adottato anche sulla Cupra Formentor, il crossover del marchio ad alte prestazioni del costruttore spagnolo ed il primo modello “indipendente”. Almeno stando alle indiscrezioni, il prezzo dovrebbe essere importante, attorno ai 50.000 euro, verosimilmente giustificato da un equipaggiamento generoso.

La Mii, la citycar elettrica iberica, non è attualmente ordinabile perché il lotto destinato al Belpaese è già esaurito. Il costruttore catalano sarà impegnato anche sul fronte della mobilità urbana, area nella quale si presenta con il marchio Seat Mó. La gamma è articolata su tre modelli, naturalmente a batteria: l’eScooter 125 da 12 cavalli e 240 Nm di coppia con fino a 125 chilometri di autonomia in ambito cittadino e due monopattini. Si tratta degli eKickSooter 25 e 65: il numero indica il raggio d’azione chilometrico. Il primo però ha un’andatura superiore, 25 contro 20 chilometri all’ora. I veicoli a due ruote ed a zero emissioni arriveranno anche in Italia. L’obiettivo di Seat è quello di «rendere la mobilità individuale accessibile a tutti », ha sintetizzato Wayne Griffiths, vicepresidente Vendite e Marketing.