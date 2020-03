Peugeot, un magico poker d'assi. Il Leone punta su quattro nuovi modelli ricaricabili

Un poker d’assi, anzi una doppia coppia, comunque vincente per Peugeot che nei primi due mesi dell’anno è stato il marchio con più auto alla spina targate sul mercato italiano. Merito delle nuove 208 e 2008 elettriche e delle 3008 e 508 ibride plug-in che aggiungono ulteriore qualità a performance di mercato comunque lusinghiere che hanno portato il Leone al terzo posto tra i marchi più venduti. Il costruttore francese sembra dunque ben attrezzato per essere in linea con il limite europeo dei 95 g/km di CO2 e fa da apripista per il gruppo nel processo di elettrificazione: entro il 2023 tutte le Peugeot avranno almeno una versione ibrida o elettrica, in anticipo di due anni rispetto agli altri marchi di PSA.

Per iniziare, Peugeot ha scelto il suo modello più diffuso e l’approccio più radicale dando alla nuova 208 un tris di opzioni: benzina, gasolio ed elettrico, senza alcun compromesso in termini di allestimenti, dotazioni, spazio interno e persino con gli stessi costi mensili nel caso si scelga di prenderla con la formula della mezza auto o in noleggio a lungo termine. La scelta, in definitiva, è lasciata al cliente che ha a disposizione anche piani agevolati sia per la ricarica domestica sia per quella presso le colonnine pubbliche con la possibilità di rifornirsi presso oltre 100mila punti di rifornimento in tutta Europa pagando con un’unica carta.

Anche in questo caso la mano è stata vincente: il 10% delle vendite della 208 è elettrico ed è arrivato il titolo di “Auto dell’Anno 2020”. Il merito di questa duttilità è la piattaforma CMP definita “multienergia”, capace di ospitare un normale serbatoio o una batteria da 50 kWh che assicura 340 km di autonomia.

La stessa base è utilizzata anche dal Suv 2008 che condivide lo stesso motore da 100 kW, le prestazioni brillanti (0-100 km/h in 8,5 s.), la dotazione di sicurezza che permette la guida autonoma di livello 2 e la spettacolare strumentazione in 3D. L’altra coppia è alla spina, ma conserva il motore a scoppio ed è quella formata dal suv 3008 Hybrid e della 508 Hybrid, in variante Fastback o Wagon. La 3008 è stata l’antesignana delle ibride del Leone nel 2011 e oggi continua la tradizione con due versioni. La più potente ha ben 300 cv e la trazione integrale, frutto della combinazione di un 1.6 a benzina da 200 cv e due motori elettrici: uno da 81 kW, inserito nel cambio automatico a 8 marce, e un altro al retrotreno da 83 kW. La 3008 Hybrid4 accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi, ha un consumo medio di 1,3 litri/100 km pari a 29 g/km di CO2 e la sua batteria da 13,2 kWh le permette di marciare in elettrico per 59 km fino a 135 km/h. La versione a 2 ruote motrici fa a meno nel motore elettrico posteriore e l’1.6 ha 180 cv per una potenza combinata di 225 cv. Il sistema mantiene tale configurazione anche sulla 508 Hybrid, dotata di batteria da 11,8 kWh. I consumi sono identici e anche le prestazioni in elettrico, ma l’autonomia è di almeno 52 km.

Anche in questo caso, l’elettrificazione non ha intaccato lo spazio utile così che la 4 porte mantiene i 487 litri di bagagliaio e la SW i suoi 530. Ma per la media francese non è finita qui perché entro l’anno arriverà la versione sviluppata da Peugeot Sport a trazione integrale e che inaugura una nuova generazione di auto ad alte prestazioni con propulsione ibrida plug-in.

Avrà emissioni di 49 g/km di CO2 e prestazioni all’altezza del palmares raccolto dal costruttore francese in tutte le categorie, comprese l’endurance e la 24 Ore di Le Mans dove Peugeot tornerà nel 2022 con un’ibrida per correre nella nuova categoria Hypercar. Peugeot ha anche previsto altre forme di elettrificazione tra cui il mild-hybrid a 48 Volt, associato ad un inedito cambio doppia frizione, e l’elettrico per i propri mezzi commerciali. In gamma c’è già il Partner Electric, ma la novità più interessante sarà il nuovo e-Expert che sarà offerto con batteria da 50 kWh o da 75 kWh per autonomie rispettivamente di 200 o 300 km.