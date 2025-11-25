Chery, l'espansione nel mercato italiano continua: dopo Omoda&Jaecoo arrivano altri 3 brand (Lepas, Exlantix e iCaur)

Il gruppo cinese Chery prosegue l'espansione nel mercato italiano con l'annuncio dell'arrivo di altri tre marchi nei prossimi cinque anni, che andranno ad affiancare Omoda & Jaecoo, brand introdotto due anni fa. Il primo ad arrivare in ordine di tempo sarà Lepas, nel 2026, che si contraddistingue per l''identità elegante e dinamica dei suoi modelli. Alcune anticipazioni sono già state viste in occasione del Salone dell'Auto di Torino, dove è stata presentata in anteprima europea l'ammiraglia L8, attesa sul mercato nel secondo trimestre del prossimo anno. I modelli più compatti L6 e L4 seguiranno nel corso del 2026.

Atteso per il 2027, invece, il debutto del marchio iCaur, noto per lo stile dei suoi veicoli che richiamano i fuoristrada classici, che lo scorso aprile ha presentato al Salone dell'Auto di Shanghai la V23, la sua prima vettura globale, a cui ha fatto seguito il suv di grandi dimensioni V27, che dovrebbe essere il primo veicolo del brand ad arrivare in Italia. Infine, entro cinque anni è atteso lo sbarco di Exlantix, che si rivolgerà a un pubblico attento a design, tecnologia e sostenibilità. Attualmente, la gamma già introdotta in diversi mercati internazionali, comprende modelli di punta come la berlina ES e il Suv ET, entrambi veicoli elettrici o ibridi ad autonomia estesa sviluppati su piattaforme dedicate e dotati di architetture ad alta tensioni nonché batterie di nuova generazione.