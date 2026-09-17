Pininfarina verso l'addio alla borsa dopo 40 anni, balzo del titolo: chiude la seduta con un +17,6%

Pininfarina si prepara a lasciare la Borsa, proprio nell'anno in cui Torino e il mondo dell'automotive celebrano i 100 anni dalla nascita di Sergio Pininfarina. A Piazza Affari il titolo corre e chiude la seduta con un rialzo del 17,6%, allineandosi al prezzo di 1 euro per azione previsto dall'Opa volontaria promossa da Pf Holdings, società controllata dal gruppo indiano Mahindra. L'offerta riguarda il 21,177% del capitale ancora sul mercato, mentre Pf Holdings detiene già il 78,8% di Pininfarina. L'esborso massimo previsto è di 16,6 milioni di euro e l'obiettivo è il delisting della storica azienda di Cambiano. Pininfarina, entrata nell'orbita del gruppo indiano nel 2015, era stata quotata a Piazza Affari nel 1986: dopo quasi quarant'anni si avvia così alla conclusione un importante capitolo della sua storia finanziaria. L'Opa si inserisce in un progetto più ampio di trasformazione industriale. Mahindra prevede nuovi capitali e investimenti per sostenere lo sviluppo dell'azienda e punta a una maggiore integrazione con Tech Mahindra e Mahindra & Mahindra.

L'obiettivo è consentire a Pininfarina di accedere a nuovi mercati, ampliare i servizi e migliorare l'efficienza operativa, riducendo progressivamente la dipendenza dai tradizionali servizi di design automobilistico. Secondo il gruppo indiano, la permanenza in Borsa potrebbe limitare la flessibilità necessaria per affrontare questa trasformazione, che potrebbe richiedere ulteriori significativi apporti di capitale. A pesare anche i costi legati allo status di società quotata, considerati non adeguatamente giustificati alla luce della scarsa liquidità del titolo. Il futuro di Pininfarina, però, nelle parole della presidente Lucia Morselli, non passa da un ridimensionamento, ma da una nuova fase di sviluppo. Al salone Auto Torino, Morselli ha definito «emozionanti ed entusiasmanti» i risultati dei primi sei mesi, sottolineando come l'azienda abbia «iniziato un nuovo ciclo» nel segno della tradizione.

«Vogliamo che Pininfarina continui a essere costruttore e non soltanto designer. Vogliamo costruire automobili, anche in un contesto difficile per il settore nel mondo e in Europa» ha spiegato Morselli che guarda in particolare al segmento del super lusso, delle collezioni e delle opere d'arte, convinta che rappresenti un mercato destinato a mantenere il proprio spazio. Per sostenere questa nuova fase, Pininfarina punta su «piani di sviluppo molto concreti e ambiziosi», che coinvolgeranno anche quella che un tempo veniva definita la manifattura. Il possibile addio alla Borsa segna dunque la fine di un'epoca finanziaria, ma per l'azienda di Cambiano si apre una nuova sfida industriale: trasformarsi senza perdere quell'identità legata al design, all'automobile e all'eccellenza che ne ha fatto uno dei simboli di Torino nel mondo.