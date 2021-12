Ad Eicma 2021 l’elettrificazione strizza l’occhio al pianeta scooter

Se nel panorama moto l’offerta a zero emissioni è ancora piuttosto circoscritta, sono invece sempre più numerosi gli scooter elettrici pensati per soddisfare le esigenze dell’utenza urbana. Il Gruppo Piaggio ha infatti portato a EICMA la Vespa Elettrica RED, nata dalla collaborazione con l’associazione fondata nel 2006 da Bono Vox e Bobby Shiver che sostiene le attività del Global Found (e contribuisce anche alla lotta contro la pandemia). Si distingue per la speciale tinta rossa e per le finiture cromate, ed è disponibile sia in versione da 45 km/h che in quella da 70 km/h (con autonomia fino a 100 km). Sempre a Milano ha fatto il suo debutto anche il Piaggio 1, e-scooter pratico e stiloso, dotato di una ciclistica solida ed equipaggiato con un motore elettrico integrato nella ruota posteriore: è capace di raggiungere i 45 km/h con un’autonomia di 55 km; la versione Active invece riesce a percorrere fino a 85 km con una sola ricarica, toccando i 60 km/h.

Per l’occasione il Piaggio 1 è stato esposto anche nell’edizione speciale Feng Chen Wang, nato dalla collaborazione con la celebre stilista e caratterizzato da una livrea esclusiva. Il marchio Italjet ha invece puntato i riflettori sul nuovo Dragster, annunciandone anche una versione elettrica in arrivo nel 2022. Stesso discorso per il marchio Fantic Motor, che ha presentato un concept di e-scooter declinato in due varianti (equivalenti a 50 cc e 125 cc endotermici), e per Malaguti che ha confermato l’arrivo del modello E-Mission. Il brand a zero emissioni NIU pure ha portato a EICMA tutta la nuova gamma, compreso l’Mqi GT EVO Performance, capace di superare i 100 km/h, mentre Vmoto Soco ha tolto il velo al Concept F01, che promette un’autonomia di 90 km con una ricarica.

Passando invece alle novità con propulsore tradizionale, Aprilia ha presentato l’SR GT, scooter urban adventure con sospensioni dalla corsa lunga, motorizzazioni da 125 e 200cc, pneumatici “tuttoterreno” e un pacchetto tecnico di assoluto rilievo. Alla stessa categoria appartiene anche il nuovo ADV di Honda, fratello minore del best seller X-ADV. Comodo, pratico, tecnologico e capiente, monta il monocilindrico da 330 cc e 29 cv, pneumatici semi-tassellati e parabrezza regolabile. EICMA ha fatto da palcoscenico anche al nuovo Yamaha TMAX, che si presenta con un look rinnovato, una dotazione più ricca, cerchi più leggeri, sospensioni con un nuovo setting, bicilindrico da 47,58 cv e una posizione di guida rivisitata.

Restando in tema maxi-scooter, Kymco aggiorna tutta la sua gamma, puntando soprattutto sulla versione ST dell’AK 550 ST, caratterizzato da una connotazione più turistica e da una dotazione più ricca. E anche il marchio SYM punta i riflettori sul top di gamma Maxsym TL 508 da 45,5 cv (che introduce tra le altre cose anche il controllo della trazione), oltre a portare al debutto un nuovo scooter urban adventure da 150 cc, chiamato Husky Adv.