Ducati, partito il Multistrada 60.000 km European Tour. Una staffetta tra 30 appassionati con una V4 Rally

E' partito lo scorso venerdì il viaggio del 'Multistrada 60.000 km European Tour' in sei paesi d'Europa in sella a Ducati Multistrada V4 Rally, per una vera e propria staffetta che vedrà protagonisti trenta appassionati che percorreranno ognuno 2.000 km su due ruote. Una Multistrada V4 Rally viaggerà infatti da aprile alla fine di febbraio 2025, dalla Francia al Regno Unito, dalla Polonia all'Austria, alla Spagna e Portogallo per poi concludere il viaggio in Italia. Un viaggio che verrà raccontato da ognuno dei protagonisti sul sito dedicato e sulle piattaforme social Ducati (@ducatimultistradav4).

Protagonista dell'avventura, la Multistrada V4 Rally, ovvero la moto della casa di Borgo Panigale pensata per i viaggiatori più esigenti che vogliono raggiungere le destinazioni più lontane, grazie ad un miglior comfort per pilota e passeggero, alla maggiore autonomia e a sospensioni evolute che rendono ancora più facile l'uso sia su strada sia in fuoristrada. Tutte le informazioni sulla Multistrada V4 Rally sono disponibili sul sito Ducati. Il viaggio è partito da Nizza e proseguirà per il Regno Unito, la Polonia, l'Austria, la Spagna e il Portogallo. L'Italia sarà lo scenario della fase conclusiva, che prenderà il via a Genova la prima settimana del 2025. Cinque motociclisti italiani scenderanno lungo la dorsale tirrenica, per fare tappa in Sicilia e poi risalire fino a Borgo Panigale nelle cinque tratte finali di questo viaggio. Gli appassionati che vorranno partecipare alla tappa italiana di questa esperienza potranno proporsi a partire da settembre sul sito dedicato al Multistrada 60.000 km European Tour indicando una tappa a loro scelta.