Ktm, la nuova 450 SX-F è anche Factory Edition. Numero limitato per il modello frutto di esperienza racing

ROMA - Novità in casa Ktm che ha annunciato la nuova 450 SX-F Factory Edition. La moto, che sarà prodotta in un numero limitato di esemplari, conferma l'abitudine della casa motociclistica ad utilizzare le competizioni come banco di prova per sviluppare prodotti 'pronti a gareggiare' per piloti amatori o professionisti. La nuova Factory Edition 2021 nasce anche dal contributo in pista di Cooper Webb e Marvin Musquin. Webb, dopo la vittoria del Campionato AMA Supercross 450SX 2019 ha confermato di essere uno dei piloti più forti del mondo conquistando nel 2020 ben quattro vittorie, tredici podi e il secondo posto nella classifica finale. Musquin, ritornato alle gare dopo un infortunio, ha conquistato sette podi nella stagione 2020 e ha chiuso quarto nella classifica finale 450MX. Sfruttando l'esperienza maturata nel corso di innumerevoli giri in allenamento e in gara, Ktm ha portato alcuni aggiornamenti chiave sull'ultima versione della 450 SX-F, che si presenta nell'aspetto quasi identica alle moto del team Red Bull Ktm Factory Racing che hanno corso nel Supercross e Motocross AMA.

La moto ha il classico telaio arancione e monta ruote Factory, piastre forcella Factory anodizzate in arancione, paramotore realizzato in composito, coperchio della frizione Hinson e corona arancione. La lista delle specifiche tecniche vanta altri componenti, come il silenziatore Akrapovič, il dispositivo di precarico della forcella holeshot Factory e il disco freno anteriore semi-flottante dotato di protezione. Sul nuovo modello è installata di serie la Connectivity Unit che, integrata sul nuovo paracolpi del manubrio, consente di utilizzare l'app myKTM, per personalizzare le funzioni del motore, senza bisogno di componenti aggiuntivi. " La nuova 450 SX-F Factory Edition - ha commentato Joachim Sauer, Senior Product Manager Offroad di Ktm - è quanto di più 'ready to race' si possa desiderare oggi sul mercato.

La moto è ricca di dettagli tecnici esclusivi, che la rendono il modello di punta della nostra gamma. In particolare, l'adozione di serie della Connectivity Unit e dell'app myKTM consentono a ogni pilota di sfruttare al massimo il proprio potenziale in qualunque condizione. Con questo modello confidiamo che i fan di ktm di tutto il mondo troveranno una moto vincente, perfetta per raggiungere i propri obiettivi". Prodotta in quantità limitata, la Ktm 450 SX-F Factory Edition 2021 è disponibile presso i concessionari da dicembre 2020 al prezzo di 11.815 euro.