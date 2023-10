Triumph rinnova la gamma Scrambler 1200 per il 2024. Nuova versione 1200 X più accessibile e novità per la 1200 Xe

È una versione 2024 profondamente rinnovata, quella della gamma Scrambler 1200 dalla quale Triumph Motorcycles ha tolto i veli. Le novità partono dell’introduzione dell’inedita Scrambler 1200 X e di una Scrambler 1200 Xe aggiornata con nuove specifiche tecniche. Entrambi i modelli sono equipaggiati con il motore twin Triumph Bonneville da 1200 cc, con ruota anteriore da 21 pollici predisposta per l’off-road più impegnativo e qualità delle finiture tipicamente Triumph. Le novità sono state pensate per alzare ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni e stile nella categoria. L’inedita Scrambler 1200 X (che di fatto prende il posto della precedente versione Xc) offre le medesime performance e la posizione di guida che gli appassionati del modello amano da sempre, combinate con una dotazione ricca in termini di componentistica e tecnologia.

Progettata per essere più accessibile, la Scrambler 1200 X si presente con un’altezza della sella di 820 mm, che si riduce a 795 mm con la sella bassa disponibile come accessorio, un set up ciclistico rifinito ad hoc, un posizionamento di prezzo interessante ed infine intervalli di manutenzione ogni 16000 km, per contenere i costi di possesso. Anche la Scrambler 1200 Xe si presenta verso il 2024 con aggiornamenti tecnici di rilievo, come le pinze Brembo Stylema di ultima generazione, nuove sospensioni dalle superiori possibilità di regolazione, dettagli estetici ulterioriormente affinati e una superiore attitudine all’utilizzo turistico. «Progettata per un motociclista avventuroso sia su strada che su sterrato - ha dichiarato Steve Sargent, chief product officer di Triumph - la nuova Scrambler 1200 Xe stabilisce un livello ancora più alto in termini di prestazioni, trasversalità di utilizzo e stile modern classics».

«La Scrambler 1200 X - ha detto ancora Sargent - è invece una nuova opzione che vogliamo offrire ai nostri clienti, ottimizzata per fornire specifiche richieste da molti motociclisti, tra cui un’altezza della sella inferiore, un prezzo ancora più interessante e una guida su strada addirittura migliorata rispetto alla precedente Scrambler 1200 Xc».