Breton (Commissario Industria): «Nessuna restrizione UE alle Case per la progettazione di auto elettriche»

BRUXELLES - Auto elettrica si, ma lasciando ai produttori liberta di costruzione. «La Commissione ritiene che le restrizioni di progettazione non sarebbero giustificate e potrebbero avere implicazioni negative per la futura competitivita dell’industria automobilistica dell’Ue», spiega il commissario per l’Industria e il mercato interno, Thierry Breton, rispondendo a un’interrogazione sull’ auto elettrica. «Le case automobilistiche decidono la posizione delle unita di scollegamento della batteria (Bdu) in base alla tecnologia, al design del veicolo e all’architettura del sistema di accumulo di energia elettrica ricaricabile».

«La Commissione ritiene che i vigili del fuoco abbiano ormai sviluppato un elevato livello di competenza per quanto riguarda la gestione degli incendi nei veicoli elettrici», continua Breton. Per questo motivo, ribadisce il commissario per l’Industria e il mercato interno, « la Commissione non intende introdurre alcun requisito normativo per quanto riguarda la posizione delle unita di scollegamento della batteria nei veicoli».