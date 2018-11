Dazi auto, Wall Street Journal: Trump punta a trattative dirette con ceo delle case tedesche

NEW YORK - Apparentemente insoddisfatto dalla lentezza dei negoziati commerciali con l’Unione Europea, Donald Trump sta pensando di invitare alla Casa Bianca i Ceo dei tre principali produttori tedeschi di auto (quelli che soffrirebbero di più se il presidente Usa decidesse di fare scattare i più volte minacciati dazi sulle vetture prodotte al di fuori dell’America e importare su suolo statunitense). Lo riferisce il Wall Street Journal, secondo cui l’obiettivo è volto a capire come i gruppi tedeschi potrebbero aumentare la loro produzione in Usa e ridurre la dipendenza delle loro fabbriche americane da componenti importate.

Stando al giornale, gli amministratori delegati di Volkswagen, Bmw e Daimler potrebbero già nel giro di qualche giorno vedersi con Lawrence Kudlow, Wilbur Ross e Robert Lighthizer, rispettivamente il consigliere economico, il segretario al Commercio e lo ‘zar’ commerciale statunitensi. I tre Ceo dovrebbero anche incontrare brevemente lo stesso Trump. L’inquilino della Casa Bianca spera che la minaccia dei dazi sulle quattro ruote spinga i tre gruppi a fare pressing su Berlino, che rappresentando la locomotiva d’Europa faccia a sua volta pressione su Bruxelles affinchè acceleri le trattative su un nuovo accordo commerciale transatlantico.