Fca, Marchionne:« Governo? Ce n’è uno nuovo ed è già un passo avanti. I dazi non credo avranno impatto su di noi»

BALOCCO - «C’è un nuovo Governo quindi è già un passo avanti». Così l’ad di Fca, Sergio Marchionne, a Balocco, a proposito del nuovo Esecutivo che oggi giurerà al Quirinale. «Noi siamo sempre stati filo-governativi. Voi scegliete, noi ci adattiamo», ha aggiunto. Quanto a Giovanni Tria, nuovo ministro dell’Economia, «non lo conosco e non posso esprimere un’opinione», ha sottolineato. «Non credo che abbia impatto su di noi. noi importiamo dall’Europa». Ha affermato Marchionne, a margine del Capital market day del gruppo, rispondendo a una domanda circa possibili impatti di Fca dai dazi Usa. Poi una battuta sul suo abbigliamento inusuale. «È una cravatta Zegna, me l’hanno regalata». Così Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, scherza con i giornalisti in una pausa durante la presentazione del piano 2018-2022. «Erano dieci anni che non la indossavo. Se volete ora la rimetto», ha aggiunto il manager che ha tolto la cravatta subito dopo la presentazione.