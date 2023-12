Germania, governo elimina 45 mld dal fondo per clima e taglia sussidi per auto elettriche

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e i due vicecancellieri del governo, Christian Lindner (ministro delle Finanze) e Robert Habeck (ministro degli Affari economici) hanno presentato oggi la nuova legge di bilancio bilancio 2024, dopo la sentenza della Corte Costituzionale di un mese fa secondo cui la riallocazione di 60 miliardi di debito inutilizzato dall’era Covid al Fondo per il clima non era in linea con la Costituzione. Previsti risparmi di spesa per 17 miliardi. L’esecutivo tedesco ha cosi deciso «di ridurre i sussidi dannosi per il clima, di interrompere prima del previsto i sussidi per i veicoli elettrici e l’industria dei pannelli solari, di diminuire alcune spese dei singoli ministeri e di cercare di rendere »piu efficienti« le spese sociali. Ci sara anche un aumento del prezzo delle emissioni di CO2 e l’introduzione di una nuova tassa sugli imballaggi di plastica», secondo quanto sintetizzato dalla banca Ing in un’analisi. Infine, il Fondo per il clima e la transizione sara ridotto di un totale di 45 miliardi di euro per il periodo dal 2024 al 2027.

Il cancelliere Scholz ha affermato in conferenza che l’accordo significa che la Germania si atterra al suo obiettivo chiave di realizzare una trasformazione climaticamente neutrale dell’economia, ma ha aggiunto che «dovremo utilizzare molto meno denaro per raggiungere i nostri obiettivi». Il leader dell’Spd ha aggiunto che i partiti della coalizione hanno concordato le priorita nel bilancio, nonche i tagli alla spesa e l’aumento delle entrate per rispettare le regole di bilancio, aggiungendo che cio e stato «spiacevole ma necessario». Il principale strumento finanziario del Paese per i progetti di azione climatica, il Fondo per il clima e la trasformazione (CTF), sara dotato di circa 12 miliardi di euro in meno nel 2024 e di 45 miliardi di euro in meno fino al 2027, ha affermato la cancelliera. Tuttavia, ha affermato che il fondo avra ancora «un volume totale molto elevato» di 160 miliardi di euro, il che significa che saranno coperti progetti di trasformazione centrali.