GM, stima utile a 1,1 mld di dollari dopo l’accordo sindacale. Titolo vola (+10,7%) con aumento dividendi e buyback da 10 mld

WASHINGTON - Il colosso automobilistico statunitense General Motors ha ripristinato le sue previsioni sugli utili per l’intero anno 2023, ha annunciato un programma di riacquisto accelerato di azioni e un piano per aumentare il dividendo delle azioni ordinarie. La guidance iniziale sugli utili per il 2023 era stata ritirata dopo circa sei settimane di sciopero negli Stati Uniti da parte del sindacato United Auto Workers (Uaw). La nuova guidance di mercoledì include una stima di 1,1 miliardi di dollari di utili prima degli interessi e delle tasse, aggiustati per l’impatto dello sciopero Uaw, principalmente per la perdita di produzione. La società ha inoltre annunciato un programma di riacquisto azioni da 10 miliardi di dollari e l’intenzione di aumentare il dividendo delle azioni ordinarie del 33% a partire dalla dichiarazione del gennaio 2024. Nelle contrattazioni di mercoledì prima del mercato, Gm è stata scambiata a 30,90 dollari, con un aumento di 2,01 dollari, pari al 6,96%.

Gm prevede ora che la spesa in conto capitale per l’intero anno 2023 sarà pari a 11 miliardi di dollari - 11,5 miliardi di dollari, ovvero la fascia bassa della precedente guidance di 11 miliardi di dollari - 12 miliardi di dollari. «Stiamo ultimando un budget per il 2024 che compenserà completamente i costi incrementali dei nostri nuovi accordi di lavoro e il piano a lungo termine che stiamo attuando comprende la riduzione dell’intensità di capitale dell’azienda, lo sviluppo di prodotti ancora più efficienti e l’ulteriore riduzione dei costi fissi e variabili», ha dichiarato Mary Barra, presidente e amministratore delegato di Gm. Per il 2023, l’azienda prevede un utile netto attribuibile agli azionisti compreso tra 9,1 miliardi di dollari e 9,5 miliardi di dollari. - Il titolo di General motors guadagna il 10,75% ed è il secondo miglior titolo sullo S&P 500, dopo che il gruppo automobilistico statunitense ha annunciato che, il prossimo anno, aumenterà il dividendo trimestrale del 33% a 12 centesimi per azione e che opererà un riacquisto azionario da 10 miliardi di dollari, il maggiore degli ultimi tempi. Inoltre, dopo averla ritirata lo scorso mese, durante lo sciopero dei lavoratori, ha ripristinato la guidance del 2023, su cui pesa l’interruzione delle attività decisa dal sindacato United Auto Workers, durata sei settimane. Alla chiusura di ieri, il titolo di Gm perdeva il 14% dall’inizio dell’anno e, nel corso del mese, è sceso ai minimi degli ultimi tre anni. Se confermato, si tratterà del maggior aumento percentuale dal marzo 2020.

